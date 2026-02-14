Все новости Уфы и Башкортостана
Герасимов прибыл на фронт не просто так. Активность истребителей запредельная. Одессу освободят под занавес 2026 года?

11:53, 14 фев 2026

Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов за январь посетил три группировки войск в зоне СВО — «Запад», «Центр» и «Север». Такая интенсивность инспекций может указывать на подготовку крупной операции, сообщают источники.

Беспрецедентная концентрация авиации

9 февраля в сети появились спутниковые изображения аэродрома Дзёмги в Комсомольске-на-Амуре. Снимки показали необычное скопление боевых самолетов: 15 истребителей пятого поколения Су-57, 18 единиц Су-35С и три МиГ-31БМ. Платформа «Репортёр» назвала это рекордным количеством новейших Су-57 на одном объекте.

Отдельные аналитики считают такую концентрацию техники рискованной из-за возможных действий противника. Однако военный обозреватель Александр Артамонов видит прямую связь между активностью на Дзёмги и недавними визитами Герасимова на передовую.

«После визита НГШ планы по подготовке весеннего наступления перешли в операционную фазу. Основное сражение, вероятно, развернется вдоль побережья. Не исключаю, что ключевым итогом года станет освобождение Одессы», — отметил Артамонов в своем телеграм-канале.

Он добавил, что штурм может пойти не напрямую, а по сценарию XIX века, когда англо-французские силы в Крыму высаживались вдали от Севастополя.

Активные бои в Донбассе

Военный эксперт Андрей Марочко сообщил агентству ТАСС, что в последние дни российские войска проводят интенсивные операции в ДНР. На добропольском направлении идут серьезные подготовительные действия на участке от Удачного до Шахова — почти 40 километров фронта.

«Каждый день наши подразделения вклиниваются на 200-300 метров в глубину обороны противника у Доброполья. На таком широком участке мы практически продвигаемся везде», — заявил Марочко.

Пока сложно определить, где именно развернется главное наступление ВС РФ. Среди вероятных направлений называют оставшиеся территории Донбасса, Запорожье и Херсон. Однако высокая активность авиации и серия инспекций Генштаба указывают на подготовку значимой операции в ближайшие месяцы.

