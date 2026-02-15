11:22, 15 фев 2026

На Мюнхенской конференции по безопасности американский сенатор Линдси Грэм*, внесенный в список террористов Росфинмониторинга, выступил с резкими заявлениями о необходимости эскалации конфликта. Политик-русофоб потребовал передать Украине крылатые ракеты Tomahawk для ударов по российским военно-промышленным объектам.

Грэм* раскритиковал текущую политику США в отношении России, назвав её неэффективной из-за отсутствия «нужных результатов». Сенатор предложил собственную стратегию: превратить украинскую армию в самую боеспособную в Европе, что, по его мнению, станет формой сдерживания России. Также он настаивает на размещении европейских войск на территории Украины в рамках гарантий безопасности.

Российская сторона неоднократно предупреждала о последствиях появления натовских военных на Украине, заявляя, что они будут уничтожаться как легитимные цели. Однако американского сенатора эти предупреждения не останавливают. Он продолжает настаивать, что именно передача Tomahawk решит ситуацию.

Грэм* также использовал традиционную риторику о возможной угрозе Тайваню, заявив, что если «предать» Украину, председатель КНР Си Цзиньпин может начать собственную спецоперацию. По мнению аналитиков, подобные высказывания способны окончательно похоронить любые переговорные процессы.

Параллельно обостряется ситуация в балтийско-арктическом регионе. Посол России в Норвегии Николай Корчунов сообщил, что страны НАТО рассматривают возможность частичной или полной морской блокады. Альянс уже предпринимает шаги для усиления контроля над регионом и российским «теневым флотом».

На этом фоне в киевской верхушке нарастает раскол. Часть окружения Зеленского считает его несговорчивость по вопросу Донбасса препятствием для подписания мирного договора с Россией. Некоторые представители украинского правительства требуют от президента уступок по этому региону.

Генсек НАТО Марк Рютте уже пообещал «накачать» Украину оружием сразу после подписания любого мирного соглашения. Это вызывает вопросы о целесообразности таких договорённостей для России, поскольку угроза безопасности страны после подобной «сделки» только возрастёт.

Ситуация продолжает развиваться на фоне заявлений западных политиков об усилении военной поддержки Киева и одновременных призывов к переговорам. В Москве внимательно следят за этими противоречивыми сигналами из США и Европы.

* Линдси Грэм внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru