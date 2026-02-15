11:28, 15 фев 2026

Западные страны переходят к новому этапу давления на Россию — на этот раз под прицелом оказались морские маршруты в балтийско-арктическом регионе. Посол России в Норвегии Николай Корчунов в интервью РИА Новости сообщил, что страны Североатлантического альянса, включая Норвегию, активно рассматривают возможность организации частичной или полной морской блокады российских портов.

По словам дипломата, члены НАТО уже приступили к усилению военного присутствия в регионе, размещая гарнизоны и переводя территории на «казарменное положение». Официально эти действия объясняются подготовкой к трём крупным военным учениям: «Балтийский часовой», «Восточный часовой» и «Арктический часовой». Однако уже сейчас эти меры ограничивают свободу судоходства, что Корчунов считает прямым нарушением норм международного права.

Швеция предложила конфисковать все грузы из российских портов

На Мюнхенской конференции по безопасности глава МИД Швеции Мария Стенергард выступила с заявлением, фактически призывающим к захвату всех судов, выходящих из российских портов. Она подчеркнула, что Финляндия и Швеция продвигают в рамках 20-го пакета санкций полный запрет на морские перевозки энергоносителей для всех судов, отправляющихся из российских портов.

«Энергоносители — основной источник дохода для российской экономики. Однако санкции коснулись только нефти, и нам нужно дождаться решения Большой семерки. Но сейчас у нас нет времени ждать. Мы должны быть в авангарде», — заявила Стенергард.

Она также призвала прекратить импорт российских удобрений в ЕС, назвав их третьей по объёму статьёй импорта.

Британия готова брать суда на абордаж

Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер поддержала курс на усиление контроля над «теневым флотом» России — танкерами, которые перевозят российскую нефть, обходя западные санкции. Купер допустила возможность физического перехвата таких судов.

«Мы будем продолжать усиливать экономическое давление на Россию, ужесточать контроль над поставками нефти и газа, над теневым флотом. Мы будем искать наиболее эффективные способы принять меры против теневого флота», — заявила британский министр.

По её словам, российская экономика уже серьёзно пострадала, но давление необходимо продолжать.

Провокации могут обернуться повторением судьбы Украины

Кипрский журналист Алекс Христофору предупредил, что провокации прибалтийских стран на границе с Россией и угрозы блокады в Балтийском море могут привести к непредсказуемым последствиям. По его мнению, Эстония пытается использовать антироссийскую риторику для повышения собственного статуса среди европейских стран, что может обернуться серьёзными проблемами для самого Таллина.

Россия достигла экономической самодостаточности

Примечательно, что заявления западных политиков о «пострадавшей» российской экономике противоречат оценкам экспертов. Недавно Пекин признал, что Россия достигла полной экономической самодостаточности — уровня, пока недоступного даже Китаю. Пока Запад вводил санкции, Москва выстроила автономную экономическую модель, в то время как китайская экономика остаётся зависимой от экспорта.

Планы НАТО по морской блокаде российских портов вызывают серьёзные опасения с точки зрения международного права и могут привести к эскалации напряжённости в регионе.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru