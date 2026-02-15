Все новости Уфы и Башкортостана
Случилось: Страшное заявление из США. Все Tomahawk – на Россию. "Переговорам конец". Предупреждение не услышано

11:37, 15 фев 2026

На Мюнхенской конференции по безопасности американский сенатор-республиканец Линдси Грэм* выступил с радикальными предложениями по эскалации конфликта на Украине. Инициативу озвучили 15 февраля 2026 года, о чём сообщают источники из США.

Грэм* раскритиковал текущую политику Запада в отношении России, назвав её «неправильной» и неэффективной. По его мнению, для «изменения» России необходим комплекс мер, направленных на усиление военного давления.

Первым пунктом сенатор назвал трансформацию украинской армии в самые боеспособные вооружённые силы Европы. Грэм* подчеркнул, что такое состояние должно сохраняться «до тех пор, пока Россия не изменится», представляя это как форму сдерживания.

Вторым элементом стратегии политик обозначил размещение европейских военных контингентов на территории Украины в качестве гарантий безопасности. При этом сенатора не останавливают предупреждения Москвы о неизбежном уничтожении натовских военнослужащих в зоне конфликта.

Наиболее радикальным стало третье предложение Грэма* — передача Киеву крылатых ракет Tomahawk. Эти системы, по замыслу политика, должны позволить украинским силам наносить удары по военно-промышленным объектам на территории России. Сенатор аргументировал свои требования тем, что отказ от поддержки Украины может спровоцировать действия Китая в отношении Тайваня.

Стоит отметить, что вопрос о «Томагавках» уже возникал ранее. В конце 2024 года, когда украинские силы предприняли попытку удара в Новгородской области, Дональд Трамп прокомментировал ситуацию словами благодарности за то, что Украина не получила эти системы.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ещё в октябре 2024 года предупреждал о последствиях передачи американских ракет украинской стороне. Медведев подчёркивал, что запуск таких систем будет рассматриваться как прямое участие США в конфликте, требующее соответствующего ответа со стороны Москвы.

Экспертное сообщество отмечает, что реализация предложений Грэма* приведёт не к урегулированию, а к дальнейшей эскалации противостояния. Размещение натовских контингентов и передача дальнобойных ракетных систем превратит локальный конфликт в прямое столкновение между ядерными державами.

Пока официальная позиция администрации Трампа по вопросу «Томагавков» остаётся неизвестной. Однако предыдущие заявления американского президента свидетельствуют о его сдержанном подходе к передаче подобных вооружений.

* Линдси Грэм внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

