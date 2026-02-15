Путину "недолго осталось"? Зеленский заявил о своём "преимуществе"

11:44, 15 фев 2026

Украинский президент Владимир Зеленский вновь высказался о главе России во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности 15 февраля 2026 года. Политик заявил о своём «преимуществе» и пожелал Владимиру Путину скорой кончины, пишет Царьград.

Заявление на конференции

Выступая перед участниками форума в Мюнхене, Зеленский подчеркнул разницу в возрасте между ним и российским лидером.

«Я свободный человек, и я моложе Путина, знаете ли. Нет, нет поверьте мне, это важно. У него не так много времени, дай Бог, чтобы было не так много времени», — заявил украинский президент.

Это уже не первый случай, когда глава украинского государства публично желает смерти политическим оппонентам. Ранее он делал подобные заявления в адрес других мировых лидеров.

Предыдущие высказывания

В декабре 2025 года, после того как Евросоюз отказался передать замороженные российские активы Киеву, Зеленский выступил с резким комментарием в адрес американского президента Дональда Трампа. Тогда он заявил: «Политики меняются. Кто-то выживает, кто-то умирает. Такова жизнь». При этом решение о заморозке активов принимали именно европейские политики, а не Вашингтон.

На католическое Рождество, которое Украина начала праздновать с 2025 года, Зеленский сделал ещё одно скандальное заявление. Он утверждал, что все украинцы молятся о смерти российского президента:

«Издавна украинцы верили, что в ночь на Рождество открываются небеса. И если рассказать им свою мечту, она обязательно сбудется. Сегодня мечта у всех нас одна. И желание мы загадываем одно на всех. ’Чтобы он скончался’, — скажет каждый про себя».

Реакция экспертов

Аналитики отмечают, что подобные высказывания украинского лидера могут негативно восприниматься на международной арене. Некоторые эксперты также указывают на образ жизни самого Зеленского, который, по их мнению, может отрицательно влиять на здоровье даже в молодом возрасте. Однако украинский президент, судя по всему, не принимает этот фактор во внимание, делая акцент исключительно на разнице в возрасте.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru