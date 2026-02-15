11:51, 15 фев 2026

7 февраля 2026 года в Японии на 45-м Общенациональном съезде с требованием возврата «северных территорий» премьер-министр Санаэ Такаити выступила с заявлением о территориальных претензиях к России. Об этом сообщает портал Nikkei.

В Токио всерьёз рассчитывают вернуть Южные Курилы, которые в Стране восходящего солнца упорно называют «северными территориями». Речь идёт об островах Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Японский премьер выразила сожаление, что после окончания Второй мировой войны прошло более восьмидесяти лет, а мирный договор между Токио и Москвой до сих пор не подписан.

Такаити пообещала добиваться «взаимопонимания» с Россией по спорным территориям. Её выступление совпало с традиционным «Днём северных территорий», который японцы отмечают ежегодно. Премьер откровенно дала понять: она намерена вынудить Москву отказаться от Курильских островов.

Уверенность японских политиков явно подпитывают западные СМИ, периодически заявляющие, что российские силы «завязли» на Украине. В этой ситуации Токио видит возможность для территориальных претензий. Японское руководство рассчитывает на «железный кулак» главного союзника — Соединённых Штатов.

История вопроса началась в конце Второй мировой войны. Советский Союз занял Южные Курилы, выселив оттуда японское население. Однако документально урегулировать территориальные споры между СССР и Японией не получилось. Мирный договор так и остался неподписанным. После распада Советского Союза эти разногласия вместе с островами перешли к России как правопреемнице СССР.

Японская сторона категорически отказывается признавать острова российской территорией. На протяжении десятилетий их называли то «оккупированными», то более нейтрально «принадлежащими Японии». Президент России Владимир Путин неоднократно подчёркивал: Южные Курилы — российские земли, и эта позиция остаётся неизменной.

Резкие заявления Такаити вызвали бурную реакцию в Китае. Издание Sohu задалось вопросом об истинных намерениях японского премьера и причинах поднятия столь чувствительной темы. Китайские журналисты назвали позицию Токио глупостью, которая лишь ухудшит и без того напряжённые отношения с Москвой.

В КНР внимательно следят за изменениями в японской оборонной политике. Пекин давно заметил, что Токио только на словах стремится к миру, а на деле делает ставку на военную помощь Вашингтона. Китайские аналитики считают, что Япония переоценивает собственные силы и напрасно надеется на американскую поддержку в территориальном споре с Россией.

«Такаити пытается вынудить Россию пойти на уступки и рассчитывает на поддержку Штатов. Путин не идёт на поводу, Вашингтон проявляет равнодушие, а Китай пристально наблюдает за развитием оборонной политики Токио», — отмечают в Sohu.

Эксперты предупреждают: подобные дипломатические демарши отражают завышенные амбиции японского руководства. Надежда на «железный кулак» США в споре с Россией из-за Курил выглядит необоснованной. Москва последовательно отстаивает суверенитет над островами, а американская сторона не демонстрирует готовности вступать в серьёзный конфликт из-за территориальных претензий Японии.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru