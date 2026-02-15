Сколько нужно русских, чтобы поставить НАТО на колени? Оказывается, не так уж и много

11:55, 15 фев 2026

Немецкое издание Die Welt опубликовало результаты военного исследования, которое заставит понервничать стратегов НАТО, пишет Царьград. Эксперты из Центра военных игр Университета Бундесвера в Гамбурге провели симуляцию и пришли к неожиданному выводу: даже 15 тысяч российских военнослужащих способны поставить Североатлантический альянс в крайне неудобное положение.

Ключевая проблема — не в количестве войск, а в неповоротливости самого блока. Немецкие военные аналитики смоделировали гипотетический сценарий, при котором после условного прекращения огня на Украине российские силы перебрасываются в Калининградскую область якобы для реагирования на гуманитарный кризис.

По сценарию учений российская армия входит в Литву, одновременно используя беспилотники и минные заграждения для блокировки основных маршрутов переброски натовских подкреплений. Самое интересное начинается в первые двое суток после инцидента: США затягивают с решением о применении пятой статьи Устава НАТО (коллективной обороны), а Германия с Польшей демонстрируют нерешительность.

Согласно разработанной модели, Россия получает контроль над важнейшими морскими путями в Балтийском регионе, задействуя территории Беларуси и Калининградской области для установления огневого преимущества над противником.

Австрийский военный эксперт Франц-Штефан Гади, который играл роль начальника российского Генштаба, прямо заявил: цель России в балтийских странах — не оккупация территорий, а подрыв авторитета НАТО и ослабление Евросоюза. Достаточно убедительно показать неспособность альянса адекватно реагировать на отсечение Прибалтики от остальной Европы.

Опасения прямого столкновения с Россией не дают покоя немецким политикам. Регулярно организуются военные маневры с моделированием российской угрозы, где Германии отводится центральная роль. Например, натовские учения Steadfast Dart отрабатывают передислокацию войск на случай конфликта с Россией, превращая Германию в главный логистический хаб обороны блока.

Издание Bild информирует, что Североатлантический альянс запустил крупные учения Steadfast Dart со сценарием противостояния России. Активная фаза маневров намечена на февраль текущего года и пройдет на германской территории.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru