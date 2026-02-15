"Господи, помоги русским штурмовикам": Сладков подал важный сигнал с фронта

12:04, 15 фев 2026

На Донецком направлении зафиксировано резкое потепление — температура поднялась до +1 градуса, сутками идут дожди, местами образовался густой туман. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Сладков 15 февраля 2026 года.

Влияние погоды на боевые действия

Потепление привело к размыву дорог на фронте, что серьёзно осложнило передвижение западной техники ВСУ. Мобильная логистика противника практически парализована — снабжение осуществляется преимущественно тяжёлыми дронами типа «Бабки-Ёжки» и «Вампиры».

FPV-дроны с грузоподъёмностью до 30 килограммов и дальностью полёта до 15 километров не способны обеспечить полноценное снабжение. Российские войска наносят удары по железнодорожной инфраструктуре и военному транспорту, перевозящему резервы и боеприпасы к линии соприкосновения.

Тактика российских штурмовиков

Сладков отметил, что российские подразделения применяют методику Василия Чуйкова, опробованную в Сталинграде. Штурмовые группы продвигаются вперёд, обходя опорные пункты противника и оставляя их в тылу. Линия фронта приобретает зубчатую форму, где каждый «зуб» — это вклинившаяся штурмовая группа.

Такая тактика дезориентирует противника. Военнослужащие ВСУ, оказавшиеся в российском тылу, остаются без ротации, провианта и боеприпасов, что приводит к их сдаче. Дождь и туман создают дополнительное прикрытие для наступающих подразделений.

История выживания

Военкор рассказал случай из 2025 года. В сентябре группа из 15 мотоциклистов проникла в город, контролируемый ВСУ. Семеро погибли или попали в плен, восемь бойцов скрывались четыре месяца, поддерживая связь по рации. Одного тяжелораненого военнослужащего выходила местная жительница.

Когда российские войска вошли в город, разведчики обнаружили бойца, которого считали погибшим. Сейчас он вернулся в строй и готовится к свадьбе со спасительницей.

Сладков выразил уверенность в скором поступлении данных об активном продвижении российских сил на Донецком направлении, подчеркнув роль штурмовиков в текущих боевых действиях.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru