11:00, 16 фев 2026

В ночь на 16 февраля и в течение предыдущих суток на линии фронта продолжились активные боевые действия по нескольким направлениям, сообщают российские военные телеграм-каналы. Российские подразделения теснят украинские части под Купянском, штурмовые группы вошли в южные кварталы Константиновки, а западные эксперты оценивают положение Украины как критическое на фоне продолжающихся ударов по энергетической инфраструктуре.

Ракетные удары и энергетический кризис

В ночь на 16 февраля украинская сторона продолжила атаки беспилотниками по российским территориям. Повторно нанесены удары по энергообъектам в Белгороде, где продолжается гуманитарный кризис с частичным отсутствием отопления и веерными отключениями электричества. Аналогичная ситуация начала складываться в Брянске, где противник наносит удары по теплоэлектроцентрали. В поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края со вчерашнего дня не могут ликвидировать возгорание на нефтеперерабатывающем заводе площадью около двух тысяч квадратных метров.

Российская сторона наносит ответные удары. Продолжаются ракетно-дроновые атаки по украинской энергосистеме, в результате которых Киев, Одесса, Харьков, Днепропетровск и другие города испытывают острый дефицит электроэнергии. Военный телеграм-канал «Два майора» сообщает, что мониторинговые каналы противника зафиксировали ночью применение Вооруженными силами России гиперзвуковых ракет «Циркон» по целям в Киевской области.

Западные аналитики дают мрачные прогнозы относительно состояния украинской энергосистемы и системы противовоздушной обороны. Американский эксперт Марк Слебода в интервью на YouTube-канале Дэнни Хайфона заявил, что США отправляют системы ПВО на Украину, а через неделю они уничтожаются, и это продолжается два-три года. По его словам, это демонстрирует победу России над НАТО и Соединенными Штатами, поскольку именно они использовали свои оборонные системы для защиты режима на Украине, и им не удалось достичь цели. Слебода считает, что устрашающая кампания России против инфраструктуры поставила киевский режим на грань краха из-за провала противовоздушной обороны.

Британский аналитик Александр Меркурис соглашается с американским коллегой и утверждает, что в Киеве началась паника. По его данным, после терактов против российских объектов в украинской столице боятся ответного удара ракетами «Орешник» по правительственным зданиям. Меркурис говорит, что даже начались разговоры о том, что западные дипломаты покидают Киев из-за этих опасений. Что интересно, на заседание Верховной Рады большинство депутатов не явились, и слухи связывают это с опасениями потенциального удара. Британский эксперт полагает, что российская армия перейдет в масштабное наступление в апреле, с началом весны, и её уже никто не сможет остановить.

Ситуация на направлениях

На фронте продолжаются интенсивные бои. Противник безрезультатно пытался контратаковать в Сумской области, где идут встречные столкновения. На Харьковском направлении военные эксперты фиксируют увеличение числа ударов российских беспилотников и применения тяжелых огнеметных систем. Телеграм-канал «Два майора» докладывает, что западнее Северска на Славянском направлении российские подразделения ведут бои в районе Голубовки, продвигаются на рубеже Приволье — Никифоровка. С юга и востока наши пробиваются к Федоровке Второй.

На востоке Запорожской области зафиксированы успехи. Дальневосточные воинские формирования выбили противника из села Цветковое, освободив около восьми квадратных километров территории на фоне непрерывных контратак украинских сил. Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Сырский направил на Гуляйпольское направление отборные силы, чтобы остановить продвижение российских войск к Орехову и городу Запорожье.

На Запорожском фронте южнее Гуляйполя, в районе Приморского и Степногорска продолжаются столкновения на прежних рубежах. Как пишут «Два майора», оптимистичные доклады были восприняты бойцами и командирами на местах с недоумением.

Прорыв под Купянском

Военные блогеры с обеих сторон сообщают об успешных действиях российской армии под Купянском. Зафиксировано продвижение в районе Боровой, Тищенковки и Кондрашовки. Телеграм-канал «Военная хроника» передает, что со стороны украинских источников поступают сообщения о том, что российские подразделения предположительно отбросили ВСУ к северо-западу от Купянска и нивелировали продвижение украинской армии, достигнутое в декабре.

На данный момент обстановка на Купянском направлении остается напряженной. В декабре противник сосредоточил здесь значительные силы, ситуация была близка к критической. Однако сейчас российской армии удалось переломить ход событий и вновь оказывать давление на противника. Такой сценарий был ожидаем, отмечают в «Военной хронике». Его реализация заняла больше времени, чем предполагалось, но, судя по всему, приоритетом была не скорость, а последовательное выравнивание линии фронта и создание более устойчивой конфигурации для обороны и наступательных операций. Пока разумно считать территорию «серой зоной», поскольку неизвестно, будут ли ВСУ предпринимать попытки вернуть её снова.

Активизация штурма Константиновки

Украинские источники проявляют беспокойство в связи с тем, что российские силы заметно ускорили штурмовые действия в Константиновке. До этого наблюдалась пауза продолжительностью около двух месяцев, когда фронт в этом районе был практически статичным. Теперь российские штурмовики зашли в южную часть города-крепости, оказывают давление на юго-восточной и восточной окраинах.

«Военная хроника» отмечает, что значительная часть продвижения произошла в последние дни на фоне опустившегося густого тумана, что позволило пехотным подразделениям действовать скрытно и закрепляться на новых участках. Военные аналитики подчеркивают, что штурм Константиновки проходит с трудом. Бои носят тяжелый характер. В настоящее время украинские подразделения упорно сопротивляются, поскольку потеря Константиновки создаст условия для дальнейшего давления на Славянско-Краматорскую агломерацию, где формирование угрозы уже фактически началось.

Переброска артиллерии к Покровску

После освобождения Покровска и фактической зачистки Мирнограда российские части не развивают наступление далее к северу и западу. Противник тем временем перебрасывает на Покровское направление новые силы. «Военная хроника» со ссылкой на кадры российских операторов БПЛА из отряда «Ирландцы» сообщает, что командование ВСУ продолжает перебрасывать самоходную артиллерию в район Покровска и Мирнограда, пытаясь осложнить положение группировки войск «Центр». Самоходные артиллерийские установки вводятся небольшими партиями, вероятно, чтобы снизить риск обнаружения и сохранить элемент внезапности.

В украинской армии осталось не так много самоходной артиллерии, противник пытается её беречь. Если САУ перебрасываются в район Покровска, значит Генеральный штаб ВСУ и Сырский считают это направление для себя приоритетным. После установления контроля над самим Покровском российские подразделения, по имеющимся данным, заняты перегруппировкой: идет пополнение боекомплекта, восстановление поврежденной техники и развертывание командных пунктов на новых рубежах. По завершении этих мероприятий можно ожидать продолжения продвижения на западном направлении, резюмирует «Военная хроника».

Северокорейский фактор

Главное управление разведки Украины неожиданно заявило, что северокорейские военнослужащие с фронта никуда не делись и как участвовали в боях с ВСУ, так и продолжают действовать совместно с российской армией. Украинская разведка, впрочем, не смогла привести конкретных фактов, доказательств и даже назвать районы действий сил Северной Кореи. ГУР отмечает, что военнослужащие из союзной России державы продолжают получать опыт современной войны.

Фактически речь идет о накоплении современного боевого опыта, который невозможно полноценно получить вне условий реального конфликта, анализирует «Военная хроника». Для КНДР это возможность ускоренно адаптировать свою армию к новым форматам войны, где ключевую роль играют беспилотники, связь и радиоэлектронная борьба. Для России подобное взаимодействие решает сразу несколько задач — это и дополнительный ресурс на отдельных направлениях, и проверка совместимости управления, связи и координации с союзником в условиях боевых действий. Одновременно отрабатываются механизмы интеграции подразделений и обмена опытом в тактическом и оперативном звене.

