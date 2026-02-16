11:10, 16 фев 2026

На одном из ключевых участков фронта зафиксировано резкое активизация боевых действий — опорные пункты противника оказываются под давлением, а украинская сторона признает вынужденные отходы с потерями. Об этом сообщают российские военные корреспонденты 16 февраля. Одновременно с успехами на передовой военкоры начали говорить о появлении так называемых «кредитов» — явлении, когда населенный пункт числится взятым в официальных сводках, но фактически бои там продолжаются, из-за чего впоследствии приходится заново брать позиции, уже «с процентами».

РОДИНСКОЕ ВЕРНУЛОСЬ ПОД КОНТРОЛЬ РОССИЙСКИХ ВОЙСК

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев распространил информацию о том, что российские войска восстановили контроль над городом Родинское на направлении Доброполья. Этот факт официально подтверждает установление полного контроля над всей Покровской агломерацией, в которую входят Родинское, Покровск, Мирноград, Новогродовка и село Гродовка.

Теперь весь промышленно-логистический узел северо-западной части Донецкой Народной Республики оказывается под единым управлением. Стратегическое значение этого события выходит далеко за рамки простого захвата территории. Покровская агломерация представляет собой связанную систему транспортных, угольных и железнодорожных объектов.

Контроль над этим районом дает российской стороне несколько преимуществ. Во-первых, это управление крупным железнодорожным узлом. Во-вторых, разрыв логистических цепочек Вооруженных сил Украины на участке между Константиновкой и Павлоградом. В-третьих, формирование устойчивого плацдарма для дальнейшего давления в направлении Доброполья и далее к границам Днепропетровской области. В-четвертых, сокращение глубины украинской обороны на западном фасе донецкого направления.

С военно-оперативной точки зрения это означает выравнивание линии фронта и ликвидацию потенциального «кармана», который мог бы использоваться ВСУ для накопления резервов и проведения контратак. В политическом плане речь идет о фиксации контроля над еще одним крупным городским узлом в Донбассе.

Теперь главный вопрос касается темпа дальнейшего продвижения. Если последует давление на Доброполье, это будет свидетельствовать о попытке вскрытия всей северной дуги обороны противника. Если же наступит пауза, значит, приоритетом станет укрепление позиций и перераспределение сил на других участках фронта. В любом случае контроль над Покровской агломерацией меняет конфигурацию фронта в пользу российских войск и создает новый оперативный баланс в северо-западной части ДНР.

ШТУРМ КОНСТАНТИНОВКИ НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ

Украинская сторона отмечает резкое ускорение штурма Константиновки после некоторой паузы, которую взяли российские войска, пишет телеграм-канал «Военная хроника». Штурмовые группы расширили зону проникновения, продвинувшись в южной части Константиновки к северу от Берестка, а также увеличили темп наступления на восточном и юго-восточном направлениях.

Значительная часть продвижения произошла в последние дни на фоне густого тумана, который опустился на район боевых действий. Это позволило пехотным подразделениям действовать скрытно и закрепляться на новых участках. Однако бои проходят в крайне тяжелых условиях. ВСУ удерживают несколько ключевых районов и позиций с высокой плотностью сопротивления, поскольку потеря Константиновки создаст условия для дальнейшего давления на Славянско-Краматорскую агломерацию, где формирование угрозы уже фактически началось.

Противник признает присутствие российских подразделений в западной части Константиновки, которое стало возможным благодаря заходу во время тумана мелкими группами. Сейчас ВСУ фиксируют продвижение российских войск вплоть до перекрестка улиц Цинковая и Героев Труда. Однако военный корреспондент Тимофей Ермаков, автор телеграм-канала «Синяя Борода», отметил, что в реальности проникновение в городскую застройку происходит глубже, но точные координаты врагу знать не обязательно.

При этом каждые сто метров продвижения даются российским войскам в условиях зимы и отсутствия растительного покрова с большим трудом. Логистика в город серьезно осложняется значительным количеством FPV-расчетов противника. Однако российская сторона также активно использует беспилотники для противодействия.

«ЛЬВЫ КИМА» СНОВА НА ФРОНТЕ

На фоне активизации боевых действий украинское Главное управление разведки вновь заявило о возвращении северокорейских военных на фронт. По неподтвержденным данным, они продолжают участвовать в совместных операциях с российскими войсками. Конкретные районы не названы, однако, по версии украинской стороны, военнослужащие КНДР получают практический опыт, прежде всего в применении беспилотников, а также средств радиоэлектронной разведки и борьбы.

Для России подобное взаимодействие решает сразу несколько задач. Это и дополнительный ресурс на отдельных направлениях, и проверка совместимости управления, связи и координации с союзником в условиях боевых действий. Одновременно отрабатываются механизмы интеграции подразделений и обмена опытом в тактическом и оперативном звене.

ПРОБЛЕМА «КРЕДИТОВ» И ЛОЖНЫХ ДОКЛАДОВ

Военный корреспондент Михаил Звинчук, автор аналитического проекта «Рыбарь», указывает, что Константиновское направление остается одним из самых сложных, причем одна из причин — ложные доклады об обстановке. Это видно на примере Часова Яра. Недавно удалось уточнить обстановку на западных окраинах города, откуда долгое время поступали противоречивые сообщения.

Выяснилось, что ВСУ сохраняют присутствие в западной части микрорайона Шевченко и даже атакуют в сторону центра города. Из-за текущих особенностей боевых действий в городе сохраняется обширная зона боев с отдельными очагами. Российские войска при этом сохраняют контроль над вторым цехом огнеупорного комбината и большей частью микрорайона Южный.

Стоит отметить, что ситуация, которую описывает «Рыбарь», больше напоминает ставший уже привычным «слоеный пирог» — из-за обилия средств поражения и отсутствия непрерывной единой линии фортификаций мелкие штурмовые группы способны просачиваться в уже занятые города и села. Однако это не говорит ни о контроле, ни даже о временном закреплении на позициях.

Ранее подобный сценарий описывал Ермаков на примере информационных вбросов ВСУ по ситуации на Восточно-Запорожском направлении. Частичное проникновение мелких групп штурмовиков в некоторые населенные пункты является для каналов противника поводом для создания информационного шума о наступлении. А то, что эти штурмовые группы удерживаются максимум двое суток, тактично умалчивается.

Со слов Звинчука, полного контроля нет над селом Красное, которое находится рядом с Часовым Яром. Про него и населенные пункты севернее города он и говорит в контексте «кредита» — ситуации, когда поселение формально считается взятым, но фактически бои там не прекратились.

Все это мешает продвижению внутри самой Константиновки. Сейчас ВСУ пытаются отбить железнодорожную станцию, откуда штурмовики группировки войск «Юг» просачиваются в сторону металлургического комбината и руин базы «Втормет». Хотя и противник в городе испытывает проблемы из-за ударов по его коммуникациям.

Есть и положительные моменты — российские войска постепенно приближаются к юго-западным окраинам города со стороны Яблоновки. Вполне вероятно, что в Константиновке ВСУ вскоре будут вынуждены распределять свои силы сразу на несколько участков обороны, что ослабит общую устойчивость позиций.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru