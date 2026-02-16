11:16, 16 фев 2026

В воскресенье, 15 февраля, начальник Генерального штаба России Валерий Герасимов совершил рабочую поездку в зону специальной военной операции и проинспектировал группировку войск «Центр». Буквально через несколько часов после визита высокопоставленного военачальника противник начал масштабную переброску резервов и активизировал наступательные действия на нескольких ключевых участках линии боевого соприкосновения. Об этом сообщают российские военные каналы со ссылкой на оперативную обстановку.

Донбасс: враг перебрасывает артиллерию к Покровску

Накануне военное ведомство отчиталось о результатах работы российских войск в первой половине февраля. По официальным данным, за две недели освобождено около дюжины населённых пунктов, что составляет более двухсот квадратных километров территории. Минобороны подчеркнуло, что наступление продолжается по всей линии фронта, пишет Царьград.

Ожесточенные боестолкновения разворачиваются в зоне, где действует группировка «Центр». Подразделения развивают наступление в Добропольском направлении, идёт освобождение населённых пунктов Новый Донбасс и Белицкое. В Гришино штурмовые группы ведут уличные бои, зачищая опорные пункты украинских формирований, закрепившихся в жилых кварталах.

Однако сегодня появились видеозаписи от операторов беспилотников, демонстрирующие активную переброску украинских самоходных артиллерийских установок в район Покровска и Мирнограда. Командование ВСУ очевидно пытается усложнить дальнейшее продвижение группировки «Центр» и создать артиллерийский щит на подступах к этим городам.

Военный канал «Военная Хроника» отмечает, что самоходки поступают небольшими партиями — вероятно, чтобы минимизировать риски обнаружения разведкой и сохранить фактор внезапности. Каждая потерянная установка болезненно бьёт по украинским войскам, но судя по характеру переброски, задача не допустить прорыва российских сил западнее Покровского района стоит для командования приоритетом номер один. Главком Сырский, как всегда, потерями не считается.

После взятия Покровска российские подразделения заняты перегруппировкой. Проводится пополнение боезапаса, ремонт пострадавшей техники и развёртывание командных пунктов на новых рубежах. После завершения этих работ ожидается продолжение наступления западнее города.

Запорожье: прорыв на восемь километров и «серая зона»

На Восточно-Запорожском направлении украинские войска продолжают локальное контрнаступление. Противник методично отправляет механизированные колонны, пытаясь вбить клин в российскую оборону.

За минувшие сутки группировка «Восток» отразила три волны штурмов с использованием бронемашин и пехоты. Пятая отдельная штурмовая бригада атаковала с запада в направлении восточнее Риздвянки, двести двадцать пятый отдельный штурмовой полк наносил удары северо-западнее Жовтневого и в направлении Риздвянки. Сообщает военный канал «Воин DV».

В результате интенсивных столкновений украинские подразделения потеряли два бронетранспортёра, семь боевых бронированных машин и свыше восьмидесяти штурмовиков. Одновременно с отражением атак российские огневые средства продолжают методично подавлять оборону противника западнее реки Гайчур, готовя плацдарм для действий своих штурмовиков. Артиллерия и FPV-дроны накрыли пять групп украинского усиления в районах Бойково, Воздвижевки и Чаривного.

Военкор Тимофей Ермаков, ведущий канал «Синяя борода», опровергает украинские заявления о захвате Доброполья на севере Гуляйполя и сёл Новое Запорожье и Варваровка. По его словам, это типичная медиаперемога. Противник действует на севере и северо-западе Гуляйпольского участка: на рубеже Терноватое — Косовцево применяет бронетехнику, севернее орудует мелкими пехотными группами. Именно частичное проникновение этих групп в некоторые населённые пункты украинские каналы раздувают как большое наступление. О том, что живут эти штурмы максимум двое суток, противник тактично не упоминает.

Тем не менее, военный обозреватель Михаил Дегтярёв из канала «Генеральный штаб» обнародовал кадры объективного контроля, показывающие уничтожение украинской бронемашины в восьми километрах от линии боевого соприкосновения. Это заставило картографов закрасить участок серым цветом — ни одна из сторон не имеет там устойчивого контроля.

Дегтярёв осторожно предполагает, что украинское наступление остановлено. Оно уперлось в российские фортификации в районе Берёзового, обойти которые у противника нет возможности, как и закрепиться на «сером участке».

Купянск: декабрьские успехи ВСУ аннулированы

С украинской стороны поступают сообщения, что российские подразделения отбросили ВСУ к северо-западу от Купянска и нивелировали продвижение украинской армии, достигнутое в декабре минувшего года.

По предварительной информации, российские войска продвинулись в направлении Кондрашовки и Тищенковки. Пока речь идёт о восстановлении контроля над участками, где ранее украинской стороне удалось добиться тактических успехов, фиксирует «Военная Хроника».

Говорить об окончательном закреплении и полном срыве украинских действий на этом направлении преждевременно. Однако динамика соответствует общей логике боёв в районе: после периода активности ВСУ последовало постепенное давление российских войск и попытка вернуть утраченные позиции.

Такое развитие событий было вполне предсказуемо. Реализация заняла больше времени, чем предполагалось, но судя по всему, приоритетом была не скорость, а последовательное выравнивание линии фронта и создание более устойчивой конфигурации обороны. Пока что разумно считать территорию «серой зоной», поскольку неизвестно, будут ли ВСУ предпринимать попытки вернуть её снова.

Новые ударные кулаки

После начала украинского контрнаступления на стыке Запорожской и Днепропетровской областей стали поступать донесения о формировании новых ударных кулаков на различных участках линии боевого соприкосновения. Причём активизация переброски украинского личного состава в район действия группировки «Центр» произошла именно после визита Герасимова на фронт и его инспекции войск.

Российские военные каналы отмечают тревожную тенденцию: противник явно собирает резервы для нанесения ударов на тех направлениях, где российские войска добились наибольших успехов. Окончательные результаты этих украинских усилий станут ясны в ближайшие дни.

