Либо так, либо Тайвань: В США и Британии истерика. Пекин "вступил в войну". Тотальный удар Китая по глобалистам на Украине

11:24, 16 фев 2026

Западные издания в феврале 2026 года фиксируют нарастающее сближение Китая и России на фоне продолжающегося украинского конфликта. Агентство Bloomberg констатирует, что Пекин в 2025 году существенно расширил поддержку Москвы и намерен продолжить этот курс в текущем году. Ряд англоязычных СМИ характеризует действия КНР как фактическое «вступление в войну», а аналитики указывают на то, что позиция Китая ставит под вопрос попытки европейских столиц выступать посредниками в урегулировании.

Торговля как инструмент геополитики

Bloomberg отмечает, что Китай «всё увереннее поддерживает Россию, что осложняет усилия европейских лидеров по прекращению конфликта». Формулировка вызвала неоднозначную реакцию среди экспертного сообщества. Военный обозреватель Михаил Дегтярёв, ведущий телеграм-канал «Генеральный Штаб», обратил внимание на противоречивость этого тезиса. По его мнению, говорить об «усилиях по прекращению конфликта» со стороны стран НАТО затруднительно на фоне продолжающегося введения новых санкций против России и обсуждения возможного размещения европейских воинских контингентов на территории Украины.

Китай между тем последовательно развивает торгово-экономические связи с Россией. Для западных столиц подобное партнёрство выглядит как открытый вызов. Страны НАТО параллельно продолжают проводить масштабные военные учения, в рамках которых, по данным зарубежных военных изданий, отрабатываются в том числе наступательные сценарии.

Позиция Пекина и тайваньский фактор

Опосредованное участие Китая в противостоянии с западным блоком остаётся одним из ключевых раздражителей для стран альянса. Коллективного ответа на действия Пекина у НАТО на данный момент нет. В западных СМИ ранее появилась информация о якобы состоявшемся закрытом разговоре между главой МИД КНР Ван И и верховным представителем ЕС по внешней политике Каей Каллас. Суть предполагаемой беседы сводилась к одному ключевому тезису: Пекин не может допустить поражения Москвы в конфликте с Западом, поскольку следующей целью станет именно Тайвань.

Насколько достоверна эта информация — вопрос открытый. Однако само появление подобных утечек в крупных западных изданиях свидетельствует о двух вещах. Во-первых, о наличии намерений у ряда стран НАТО дестабилизировать обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Во-вторых, о серьёзных опасениях перед растущим влиянием Пекина на мировой арене.

Индия закупает ракеты для С-400

На фоне этих событий стало известно о крупной оборонной сделке между Россией и Индией. Совет по оборонным закупкам Индии одобрил приобретение 288 зенитных ракет для зенитных ракетных комплексов С-400. Сумма контракта оценивается примерно в один миллиард долларов. По имеющимся данным, в заказ вошли 120 ракет ближнего радиуса действия с дальностью поражения до 40 километров и 168 ракет большой дальности — от 150 до 400 километров.

Как сообщает издание «Военная Хроника», речь идёт не о поставке новых дивизионов, а о пополнении боекомплекта уже развёрнутых систем. Сам факт закупки косвенно указывает на значительный расход ракет в ходе недавнего обострения индийско-пакистанских отношений. Это говорит о том, что комплексы С-400 применялись в реальных боевых условиях, а не находились в режиме штатного дежурства. Детали применения и достигнутые результаты пока не раскрываются, однако необходимость срочного восполнения арсенала подтверждает активную роль этих систем в обеспечении противовоздушной обороны страны.

Учения Hedgehog 2025: провал наступательного сценария

Зарубежные околовоенные издания начали публиковать подробности учений НАТО под названием Hedgehog 2025, прошедших в Эстонии в мае прошлого года. Место и время проведения были выбраны неслучайно — именно тогда европейские политики активно обсуждали силовые сценарии давления на Россию. Военный обозреватель Юрий Подоляка указывает, что на этих учениях генералы альянса, прежде всего британские и французские, прорабатывали сценарий наступления на Россию через прибалтийское направление при условии, что основные силы российской армии остаются задействованы на украинском театре военных действий.

Силы НАТО в сценарии были представлены эстонской дивизией и британскими механизированными подразделениями. В роли условного противника выступили украинские военные, в том числе расчёты беспилотных летательных аппаратов. Подоляка отмечает, что на сегодняшний день именно ВСУ являются наиболее релевантным спарринг-партнёром для имитации действий российской стороны, поскольку накопили значительный боевой опыт в условиях современного конфликта.

Итоги оказались для альянса неутешительными. Украинские операторы дронов начали наносить удары по выдвигающимся колоннам ещё на этапе сосредоточения. Моделирование показало, что контингент НАТО не смог бы полноценно развернуться для наступления — к этому моменту он уже был бы дезорганизован и понёс существенные потери. При этом столкновения с основными силами условного противника так и не произошло — хватило действий одних лишь расчётов беспилотников.

Генералы альянса, по имеющимся данным, были обескуражены результатами. Учения наглядно продемонстрировали, что беспилотные системы кардинально изменили характер ведения боевых действий, и дальнейшее игнорирование этого фактора при любом столкновении с российской армией неизбежно приведёт к тяжёлым последствиям. Ряд экспертов не исключает, что именно осмысление итогов Hedgehog 2025 стало одной из причин, по которой осенью прошлого года в Европе всё чаще стали звучать призывы к прямым переговорам с Москвой.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru