Провокация. И ещё какая! Путину прилетел вопрос о Тайване. Ответ Китай потряс – он это запомнит

11:28, 16 фев 2026

Американский репортёр задал Владимиру Путину провокационный вопрос о возможных действиях Китая в отношении Тайваня, но российский президент продемонстрировал высокий уровень дипломатии. Китайское издание Sohu опубликовало материал, в котором отметило мастерство главы российского государства в ответе на каверзный вопрос.

Предыстория началась с заявления американского сенатора Линдси Грэма*, внесённого в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Он призвал Вашингтон поставить Киеву ракеты «Томагавк» и заявил, что если США не поддержат украинский режим, под угрозой окажется Тайвань — якобы Китай начнёт военную операцию против острова.

Американский журналист решил уточнить у Путина позицию России на случай возможных действий КНР в отношении Тайваня. По информации китайского издания Sohu, президент России сначала уверенно улыбнулся, а затем заявил, что не располагает сведениями о планах Китая по острову. Издание отмечает, что Путин словно дал понять репортёру — он раскусил его уловку.

Суть провокации заключалась в следующем. Если бы российский лидер заявил о безусловной поддержке Пекина, Запад получил бы повод для новых нападок на Москву и Китай. Обратный вариант — критика возможных действий КНР — сыграл бы на руку США, которые стремятся испортить российско-китайские отношения.

Владимир Путин выбрал нейтральную формулировку, которая не дала журналисту желаемого результата. В Sohu пишут, что ответ президента произвёл впечатление на китайских наблюдателей. Автор материала отмечает два момента: во-первых, глава российского государства продемонстрировал глубокое понимание международной обстановки, во-вторых, показал высокий дипломатический уровень.

Официальная позиция России базируется на принципе «Одного Китая». Москва признаёт Тайвань частью КНР, а любые действия Пекина в отношении острова считает внутренним делом Китая. Если китайское руководство примет решение о военных мерах, Россия будет рассматривать это как действия в рамках суверенитета КНР на собственной территории.

Попытка западного журналиста посеять раздор между двумя странами не удалась. Китайские эксперты отмечают, что такие моменты укрепляют взаимное доверие между Москвой и Пекином.

* Внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
