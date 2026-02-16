11:33, 16 фев 2026

Батальон 225-го отдельного штурмового полка ВСУ, который украинское командование перебросило в Сумскую область для сдерживания российского наступления, понёс критические потери и был выведен с позиций. Об этом 16 февраля сообщил генерал-лейтенант Апти Алаутдинов, командир спецназа «Ахмат» и заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны России, передаёт «РИА Новости».

Судьба батальона

Командование ВСУ делало ставку на подразделение из так называемого «полка смерти», перебрасывая его на Сумское направление. Однако российские военные изолировали противника, а затем нанесли серьёзный урон. «Батальон 225-го полка, который был изолирован в Сумской области, понёс такие потери, из-за которых вынуждены были остатки этого батальона вывести», — заявил Алаутдинов. По его словам, данные получены из перехватов переговоров.

Генерал отметил, что оставшихся бойцов вывели для переформирования, поскольку подразделение утратило боеспособность и не могло продолжать противостояние на данном участке фронта.

Новая угроза с воздуха

Параллельно с этим бывший командир снайперской группы спецподразделения ВСУ Константин Прошинский (позывной «Дед») выразил обеспокоенность развитием российских беспилотных технологий. Он указал на постоянное совершенствование технических характеристик средств доставки дронов, что создаёт дополнительные риски для украинских городов.

По информации военного специалиста, беспилотники типа «Гербера» уже показывают способность достигать территории Сумской области. Этот аппарат обладает дальностью полёта, достаточной для достижения Киева, и может работать как ретранслятор для FPV-дронов.

Прошинский обратил внимание на росте тактических возможностей беспилотников: увеличивается дальность полёта, улучшаются системы ретрансляции сигнала. Технический прогресс в данной сфере продолжается, ключевыми факторами остаются ёмкость аккумуляторов и технологические решения для увеличения времени автономной работы при выполнении боевых задач.

Автор: Семен Подгорный