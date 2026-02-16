11:40, 16 фев 2026

Россия развернула на фронте стратосферные беспилотные платформы «Барраж-1», которые стали альтернативой отключенному американцами Starlink. Об этом сообщил советник минобороны Украины Сергей Бескрестнов. Военкор Юрий Подоляка подтвердил информацию и раскрыл детали работы российской разработки.

Как работает «Барраж-1»

Российская платформа представляет собой дирижабль, способный подниматься на высоту более 20 километров. На такой высоте его не могут достать беспилотники противника. Аппарат поднимает до ста килограммов груза — этого хватает для размещения оборудования ретрансляции мобильной связи в стандарте 5G.

Радиус действия платформы составляет несколько сотен километров. Дирижабль умеет менять высоту полёта, используя атмосферные течения на разных уровнях для удержания нужной позиции в зоне. По словам Подоляки, совокупность характеристик делает «Барраж-1» недорогим локальным аналогом Starlink.

«Судя по тому, что ВС России начали развёртывать эти дирижабли сразу после отключения нас от американских сетей, это один из наших ответов», — заявил военный эксперт.

Провал украинских расчётов

В Киеве не ожидали, что Россия настолько быстро найдёт замену американской спутниковой системе. Развёртывание «Барраж-1» показало готовность российских военных к отключению западных технологий и наличие собственных технологических решений.

Учения НАТО и обескураженные генералы

Подоляка также вспомнил про учения НАТО Hedgehog 2025, которые прошли в Эстонии в мае прошлого года. Тогда альянс проигрывал сценарии вторжения в Россию через Прибалтику в момент, когда российские силы были заняты на Украине.

Результаты учений разочаровали натовских военных. Генералы альянса оказались обескуражены собственной беспомощностью перед лицом возможного конфликта с Россией. После этих манёвров в Европе начали всё чаще говорить о необходимости договариваться с Москвой, а не конфронтировать с ней.

Запуск стратосферных платформ стал ещё одним подтверждением того, что Россия готова отвечать на технологические вызовы противника собственными разработками. Киев рассчитывал, что отключение Starlink создаст серьёзные проблемы для российской армии, но получил обратный эффект.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru