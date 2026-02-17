Мгновенный ответ "похоронил" Одессу и Днепр: Жесточайший удар ВСУ по России. Раскрыты последствия "прилёта "Фламинго" по Капустиному Яру"

10:27, 17 фев 2026

Минувшей ночью российские ракетчики и дроноводы провели крупную операцию по украинским тылам, нанеся удары по Одессе, Днепру и ряду других городов. Атака стала ответом на многодневные массированные удары ВСУ по российским регионам, которые продолжались последние несколько суток, пишет Царьград.

Атаки ВСУ по России

В ночь на 17 февраля украинские формирования продолжили наносить удары по российской территории. В Ильске Краснодарского края произошли взрывы и возник пожар, над Северским районом зафиксировали не менее 10 взрывов. Оперативный штаб региона сообщил о двух пострадавших.

Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев назвал минувшую ночь одной из самых сложных за последнее время. Силы ПВО и Черноморский флот отражали удар ВСУ в течение нескольких часов, в общей сложности было сбито более 24 беспилотников. В результате падения обломков пострадал девятилетний мальчик — на Фиолентовском шоссе ударной волной от сбитого дрона выбило окна в частном доме, ребенок получил осколочные ранения ног и был доставлен в детскую больницу в удовлетворительном состоянии.

Министерство обороны России сообщило об уничтожении 151 украинского дрона над различными регионами страны минувшей ночью. Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз информировал о том, что за сутки ПВО уничтожили 229 беспилотников противника. Над Белгородской областью было сбито около полусотни дронов и множество ракет РСЗО HIMARS, в результате чего ряд районов остался без электроэнергии и отопления.

Ситуация на полигоне Капустин Яр

Украинская сторона ранее заявляла об ударах крылатыми ракетами «Фламинго» по полигону Капустин Яр в Астраханской области, откуда по Украине производились пуски ракет «Орешник». В качестве доказательств противник публиковал спутниковые снимки полигона, пытаясь выдать за следы попаданий тени от объектов. 17 февраля появились новые снимки с полигона.

По данным мониторингового канала «Военный Осведомитель», спутниковые снимки полигона после заявленной атаки 5 февраля показывают отсутствие попаданий на территории объекта и его инфраструктуры. Единственная обнаруженная воронка диаметром около шести метров находится в нескольких десятках метров от периметра полигона, что свидетельствует о том, что лишь один «Фламинго» из четырех достиг района полигона, но был либо перехвачен системами ПВО, либо упал самостоятельно без значительных последствий.

Удары по Украине

Ночью и ранним утром 17 февраля началась масштабная атака по украинским объектам. В 05:50 стратегическая авиация произвела пуски ракет, которые направились к целям в Винницкой, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Харьковской областях, а также на западе Украины.

По оккупированной украинцами части Запорожской области беспилотники наносили удары в течение нескольких часов. Первой целью стал поселок Новониколаевка, расположенный вблизи линии боевого соприкосновения. Координатор Николаевской области Сергей Лебедев сообщил, что под удар попали инфраструктура сельского аэродрома и хозяйственные постройки, где размещались операторы беспилотной авиации ВСУ. Был поражен ангар аэродрома и вспомогательные здания, использовавшиеся для размещения личного состава и обслуживания БПЛА.

Ночью реактивные дроны поразили подстанцию «Таирово» в Одессе, также удары пришлись по Киеву. С мест поступили кадры с масштабными пожарами и детонацией, в нескольких крупных городах начались отключения электроэнергии.

Удары по Днепру и портовой инфраструктуре По Днепропетровской области кроме беспилотников применялись оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер». В городской черте возник крупный пожар, распространяющийся на значительной площади. Лебедев отметил, что северо-западное направление города включает промышленную инфраструктуру, складские и транспортные объекты, что делает его значимым с точки зрения логистики и обеспечения. Масштаб пожара указывает на поражение объекта с высокой концентрацией топлива, материалов или энергооборудования.

После 7 утра были произведены пуски стратегической авиацией, украинская сторона заявила о применении баллистических ракет. Группа «Искандеров» направилась в Хмельницкую область, целью стала авиабаза Староконстантинов. Около 19 ракет направились в сторону Умани, сообщил мониторинговый канал «Белорусский силовик».

Береговой ракетный комплекс «Бал» из Крыма наносил удары по одесским портам и причалам Черноморска, сообщил канал «Герань Цветущая». Под ударом оказались порты Дуная и Черного моря. Комплексы «Искандер» наносили удары по Днепру, Кривому Рогу и Запорожью, беспилотники атаковали Харьков и область. По данным мониторингового канала Condottiero на 07:40, над Украиной находилось около 100 беспилотников «Герань» и 20 крылатых ракет Х-101.

К 07:50 продолжались новые пуски ракет. Удары пришлись по Бурштынской ТЭС. Первые ракеты Х-101 достигли Львовской области, предварительно удар был нанесен по одному из крупнейших в Европе подземных газохранилищ.

