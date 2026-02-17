Все новости Уфы и Башкортостана
"Правда о положении на фронте": Контрнаступ ВСУ. 8-й день. Тайна "отступления" наших бойцов - "можно сносить все под фундамент"

10:32, 17 фев 2026

Активная фаза наступательных действий украинских подразделений на участке между Днепропетровской и Запорожской областями продолжается восемь суток. События разворачиваются в преддверии переговоров в Женеве, которые начинаются 17 февраля 2026 года. Информация поступает от военных корреспондентов и представителей подразделений, действующих в зоне боевых действий.

Ситуация на северном участке

За минувшие сутки украинские формирования предприняли две попытки контратак. 92-я отдельная штурмовая бригада атаковала с западного направления к населенному пункту Братское, 5-я отдельная штурмовая бригада наступала в сторону Гай. Обе атаки были остановлены, противник понес потери личного состава и техники, после чего отошел на исходные позиции, сообщает Царьград.

Подразделение «Воин DV» сообщает об удержании занимаемых рубежей. Расчеты ударных беспилотников уничтожили две боевые бронированные машины и до двадцати военнослужащих противника. Позиции остались под контролем российских подразделений.

В районе населенных пунктов Косовцево и Терноватое продолжаются столкновения высокой интенсивности. Российские подразделения сохраняют контроль над этими населенными пунктами. На рубеже Цветковое — Староукраинка ведется планомерное вытеснение украинских формирований, идет занятие опорных пунктов один за другим.

На северном участке противник использует тактику проникновения малыми группами. Отмечаются попытки прорыва на бронетехнике в глубину обороны. Техника уничтожается огневыми средствами, пехота зачищается российскими подразделениями.

Операции по зачистке территории

Населенные пункты Вишнёвое, Егоровка, Первомайское, Першотравневое и Рыбное вместе с прилегающими лесополосами были проверены на предмет наличия диверсионно-разведывательных групп. Проводится зачистка территории.

В ходе мероприятий в лесополосах были обнаружены несколько групп противника из состава 82-й и 95-й отдельных десантно-штурмовых бригад ВСУ. Эти группы были ликвидированы. В самих населенных пунктах присутствие противника не зафиксировано. Нахождение малых диверсионных групп в лесополосах украинская сторона пыталась представить в информационном пространстве как успешное вклинение в оборону.

Подтверждается сохранение контроля над Терноватым и Косовцево российскими подразделениями. По альтернативным данным, эти территории находятся в серой зоне без устойчивого контроля какой-либо из сторон.

Украинские формирования пытаются контратаковать со стороны Комсомольского (Гуляйпольского) по направлению к Железнодорожному. Российские подразделения проводят зачистку групп противника, просочившихся между Добропольем и Сладким. Боевики предпринимали попытки форсировать реку Гайчур с целью выхода во фланг через район Прилук. Действия носили характер разведки боем с возможным последующим наращиванием сил.

Российские штурмовые группы освободили населённые пункты Магдалиновка и Запасное, расширив зону контроля и выровняв линию фронта на Ореховском направлении.

Осложнение обстановки под Степногорском

Ситуация в районе Степногорска значительно усложнилась. Противник сконцентрировал личный состав и провел атаки в направлении Лукьяновского, которое перешло под контроль украинских формирований. В Новояковлевке продолжаются боевые действия. Об этом сообщает военный корреспондент Михаил Звинчук, автор аналитического центра «Рыбарь».

Обстановка в Приморском серьезно ухудшилась. Северная часть населённого пункта представляет собой зону с перемешанными позициями. Ранее поступали сообщения об освобождении Речного, однако текущая динамика показывает, что населённый пункт не находился под устойчивым контролем российских войск.

Противник по трассе Е-105 прошёл между Приморским и Степногорском и высадил штурмовиков в Плавнях. В результате российские подразделения в Приморском оказались отрезаны от основных позиций. В Степногорске противник удержал позиции на севере города и смог увеличить своё присутствие.

Дополнительные сложности создаёт возросшая активность авиации противника, которая наносит удары по коммуникационным линиям. Переправы через реки Янчакрак и Карачакрак остаются узкими участками для переброски подкреплений, несмотря на обмеление Каховского водохранилища.

Исходя из текущей ситуации, минимальной задачей для украинских сил может быть восстановление контроля над Приморским, укрепление позиций в Степногорске, возможное занятие Плавней, а также вытеснение российских подразделений из Павловки и зачистка Новояковлевки. В случае успеха под угрозой окажутся Степовое, Малые Щербаки, Щербаки и Каменское — рубеж, откуда ранее началось локальное продвижение в сторону Запорожья.

Оценка обстановки

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев прокомментировал ситуацию на Запорожском направлении. По его словам, кроме относительно значимых Терноватого и Придорожного, остальные населенные пункты имели до ста жителей на начало специальной военной операции. При отступлении мирное население ушло вместе с российскими подразделениями. После захода украинских формирований эти территории могут подвергаться интенсивным обстрелам.

Лебедев отмечает, что возможны различные сценарии развития событий. При массированной атаке с поддержкой сотен беспилотников, артиллерии и танков возможен прорыв противника. Далее следует военная работа: локализация наступления, отсечение от резервов, подавление попыток ротации. Со стороны украинских сил применяются аналогичные действия при российском наступлении.

Украинский военный эксперт Константин Машовец опровергает информацию о том, что данная серия контратак является полноценным контрнаступлением. По его мнению, это атаки в тактической зоне с целью замедлить наступление российской армии. Речь идёт о стабилизирующих мерах в пределах тактической зоны без признаков глубоких прорывов, охватов или выхода в оперативный тыл противника.

Согласно оценке Машовца, есть факторы, которые не позволяют говорить о переходе к крупной наступательной операции со стороны украинских сил. Среди них — ограниченность ресурсов, отсутствие превосходства в воздухе и артиллерии, а также наличие у российской стороны оперативных резервов, которые при необходимости могут быть переброшены с соседних направлений. Максимальная цель украинских сил — сорвать графики подготовки Орехово-Запорожской операции.

Украинский инсайдер «Женщина с косой» характеризует атаку украинских сил под Терноватым как очередной проект штурмов для создания фона под переговорную повестку. Главная цель таких действий — сорвать темп наступления и не дать противнику выйти на выгодные исходные рубежи, пока идут переговоры. Фактически речь идёт о попытке выиграть время.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
