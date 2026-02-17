Те самые редчайшие кадры: Комик Нурлан Сабуров и "Легион Вагнер". Внезапные подробности и послание бойцов с фронта

10:37, 17 фев 2026

Летом 2025 года комик Нурлан Сабуров сам обратился к одному из командиров «Легиона Вагнер Истра» с предложением передать подразделению 10 мотоциклов. Об этом сообщили журналисты издания «Подъём» со ссылкой на свой источник. Передача техники состоялась на территории округа Истра, транспорт получили сотрудники муниципалитета и доставили в подразделение.

После получения мотоциклов военнослужащие первого мотострелкового батальона записали видеообращение с благодарностью. На кадрах с фронта бойцы обращаются к артисту:

«Выражаем благодарность Нурлану Сабурову за предоставленные мотоциклы эндуро, которые помогут нашим бойцам выполнять боевые задачи в зоне проведения СВО. Для нас очень важно, что тыл и фронт действуют в одной упряжке. Джамбо, брат! Победа будет за нами».

Видео с передачей техники привлекло внимание после того, как Сабурова выслали из России и запретили въезд в страну на 50 лет. Ролик стал основанием для возбуждения уголовного дела в отношении комика на Украине. Также проверку начал Комитет национальной безопасности Казахстана.

Зачем нужны питбайки в зоне СВО

Питбайки недавно стали одним из востребованных транспортных средств в зоне спецоперации. Относительно недорогие и быстрые мотоциклы позволяют доставить штурмовиков к нужной точке, экономя время. При установке систем радиоэлектронной борьбы питбайк помогает бойцам избежать атак вражеских дронов.

В связке со средствами РЭБ мотоцикл позволяет преодолеть килл-зону, которую невозможно пройти или проехать из-за обилия беспилотников противника в воздухе. Впрочем, более безопасным способом накопления личного состава на позициях перед штурмом остается пеший порядок группами по 2-3 человека.

Тактика украинских подразделений

Противоположный подход использует украинская армия. ВСУ заливает штурмовой десант на местность на бронированных машинах, что сейчас наблюдается на Восточно-Запорожском фронте. Значительную часть техники уничтожают еще на подходе к позициям, однако часть личного состава успевает десантироваться и разбежаться по лесополосам.

Такая тактика может кратно увеличить потери солдат и техники, однако командование ВСУ продолжает ее использовать ради создания картинки о массированном контрнаступлении и медиа-перемоге.

Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео