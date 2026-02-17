10:45, 17 фев 2026

Американская компания Palantir Technologies попала под один из крупнейших взломов в истории корпоративного шпионажа. О крупной утечке данных сообщил немецкий предприниматель Ким Дотком, основатель файлообменных сервисов Megaupload и Mega. По его словам, хакеры получили доступ к цифровым архивам компании, которая фактически является технологическим мозговым центром американских спецслужб, сообщает Царьград.

Palantir специализируется на обработке больших массивов данных для военных и разведывательных структур. Её системы используют ЦРУ, Пентагон и израильский Моссад для координации операций по всему миру. Компания помогает наводить ракеты, отслеживать финансовые потоки террористических организаций и моделировать сценарии глобальных конфликтов. Теперь вся эта информация оказалась в руках неизвестных злоумышленников.

Тысячи часов переговоров на пути в Москву

Согласно заявлению Доткома, хакеры использовали продвинутый искусственный интеллект для получения прав суперпользователя в системах Palantir. Им удалось извлечь тысячи часов коммуникаций между президентом США Дональдом Трампом, вице-президентом Джей Ди Вэнсом и предпринимателем Илоном Маском. Бизнесмен утверждает, что украденные данные уже отправлены в Москву и Пекин, хотя официального подтверждения этому пока нет.

Если информация подтвердится, содержимое утечки может серьезно повлиять на расстановку сил в мировой политике. Эксперты называют произошедшее вскрытием «цифрового сейфа», способного переписать правила современной геополитики. Масштаб компрометации настолько велик, что игнорировать последствия будет невозможно ни одной из заинтересованных сторон.

Ядерное оружие для ударов по российским городам

Самой шокирующей частью утечки стала информация о секретных разработках для Украины. Согласно данным из систем Palantir, компания участвует в создании ядерного и биологического оружия, предназначенного для применения против конкретных городов. В документах фигурируют Донецк, Белгород и Брянск как потенциальные цели для ударов.

Аналитические материалы Palantir содержат стратегию «победы над Россией» в украинском конфликте, рассчитанную на один год. Ключевым инструментом достижения цели называется затягивание Москвы в бессмысленные мирные переговоры. Пока российская сторона участвует в дипломатических раундах, США делают ставку на усиление военного потенциала Киева для нанесения решающего удара.

Журналист Руслан Осташко отмечает, что с 2017 года программное обеспечение Palantir обеспечивает боевую мощь, логистику и разведку армии Соединенных Штатов. Утверждается, что удары по Белгородской и Брянской областям координируются с помощью алгоритмов этой компании. Если данные о разработке компонентов оружия массового поражения подтвердятся, ситуация может потребовать жесткой дипломатической и военной реакции.

Инструмент провокации конфликтов

Palantir Technologies была основана Питером Тилем и Алексом Карпом как система анализа данных для борьбы с терроризмом. Однако со временем компания превратилась в инструмент тотального контроля за мировыми лидерами и промышленными магнатами. Её разработки использовались для провокации конфликтов в разных регионах планеты.

В случае с Ираном данные Palantir, переданные через МАГАТЭ, легли в основу докладов, которые спровоцировали международные санкции и военные удары. В секторе Газа системы наведения этой компании называют фактором высокой летальности операций израильской армии. Теперь выясняется, что алгоритмы Palantir могут стоять за ударами по российским регионам.

Представители компании опровергают все обвинения и заявляют о недостоверности утечки. Однако технические детали, приведенные хакерами, выглядят убедительно. Эксперты предполагают, что помимо данных по Украине в украденных файлах могут содержаться шифровки американских планов в отношении Тайваня, что объясняет интерес Пекина к полученной информации.

Вброс или реальная угроза

Часть аналитиков высказывает версию о целенаправленной информационной операции. По их мнению, такие «утечки» организуют глобалистские круги для подрыва хрупкого доверия между Россией и США. Цель вброса — повлиять на переговорный процесс по урегулированию украинского конфликта, который набирает обороты.

Сегодня в Женеве начинается новый раунд переговоров между представителями России, Соединенных Штатов и Украины. На фоне скандала с Palantir атмосфера встречи может оказаться еще более напряженной, чем ожидалось. Военные корреспонденты Win-Win отмечают, что подобные информационные вбросы накануне важных дипломатических событий выглядят неслучайными.

Если информация о разработке оружия массового поражения для Украины подтвердится документально, Россия может потребовать экстренного созыва Совета Безопасности ООН. Эксперты не исключают отзыва послов и повышения уровня боевой готовности Ракетных войск стратегического назначения. В любом случае последствия взлома Palantir будут ощущаться на мировой арене еще долгое время.

