В КНР переполох: Неожиданный "антикитайский манёвр" Путина. Россия делает разворот на 180 градусов?

11:12, 17 фев 2026

12 февраля агентство Bloomberg опубликовало информацию о семипунктовом плане, который Москва якобы направила американской администрации для нормализации двусторонних отношений. Особое внимание привлёк пункт о готовности России вновь использовать доллар во взаимных расчётах с США.

Реакция Кремля

На следующий день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию. По его словам, именно США ввели ограничения на использование доллара, а не Россия добровольно от него отказалась. Из-за этих ограничений России и другим странам пришлось перейти на альтернативные способы расчётов.

Песков подчеркнул, что если США снимут ограничения, доллару придётся конкурировать с другими национальными валютами. Американская валюта может использоваться странами, но только при условии её привлекательности. При этом речь не идёт о полном переходе на доллар — другие валюты также останутся в обороте.

Беспокойство в Китае

Публикация Bloomberg и реакция Москвы вызвали резонанс в Китае. Издание Baijiahao выразило удивление возможным изменением российской позиции. Китайские журналисты задались вопросом, действительно ли Россия планирует вернуться к доллару США и какой ущерб это нанесёт юаню.

В Поднебесной решили, что раз Россия, бывшая «пионером дедолларизации», не исключает возвращение к американской валюте, то произошёл разворот на 180 градусов. Китайские аналитики предположили: если информация агентства верна и США согласятся на инициативы Москвы, процесс дедолларизации замедлится, а курс рубля укрепится, что выгодно российской стороне.

Угрозы для юаня

Китайские эксперты увидели в этом риски для юаня. По их мнению, возвращение доллара на российский рынок снизит востребованность китайской валюты. Однако журналисты из КНР отмечают, что юань защищён тем, что его используют не только в России, но и во многих других странах.

Перспективы торговли

На деле никакого сенсационного разворота в позиции Москвы не произошло. Президент Владимир Путин давно говорит о том, что России запретили пользоваться долларом. Даже если США и Россия возобновят использование американской валюты в двусторонних расчётах, это не означает, что Кремль будет торговать в долларах с другими странами, включая Китай. Торговля в национальных валютах сохранится, поскольку это выгодно и Пекину, и Москве.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru