11:19, 17 фев 2026

17 февраля 2026 года западное издание Intelligence Online сообщило о присутствии американских и голландских пилотов за штурвалами истребителей F-16 над Киевом. Тем временем на Запорожском направлении боевая обстановка превратилась в разорванный на куски фронт с серой зоной, где обе стороны проводят атаки на различных участках. Информация о событиях на линии соприкосновения поступает из источников, близких к военным каналам «Два майора» и «Военная хроника».

Натовские летчики над украинской столицей

Западные СМИ рассекретили информацию о том, что на Украине уже работают пилоты из стран НАТО. По данным Intelligence Online, американских и голландских ветеранов перебросили для управления F-16. Официально их задача — защита Киева от российских ракет и дронов. Однако судя по результатам последних ударов по украинской столице, успехи натовских асов весьма скромные, сообщает Царьград.

Военные аналитики указывают на программу Inter-service transfer, которая позволяет западным летчикам формально увольняться из ВВС своих стран «по собственному желанию» или уходить в глубокий резерв на период контракта. После завершения командировки на Украину их восстанавливают в звании и выслуге лет. Получается удобная схема — опытный кадр не теряет квалификацию и карьеру, оставаясь под негласным контролем министерства обороны.

Для натовских пилотов украинский конфликт стал уникальной возможностью проверить не только свои навыки, но и западное оборудование в реальных боевых условиях против российских систем ПВО и РЭБ. Фактически эти «добровольцы» выполняют разведывательные задачи для Запада.

Небо остается за Россией

Несмотря на присутствие натовских пилотов, воздушную войну Украина проигрывает. Проблема не только в почти полностью разрушенной системе ПВО ВСУ. Российские самолеты и ракеты демонстрируют превосходство. На днях украинский Су-27 был сбит российской ракетой с Су-30СМ на дистанции около 160 километров.

Это означает поражение без входа в зону действия большинства средств ПВО и без визуального контакта. В условиях плотного насыщения фронта противовоздушной обороной и оставшейся у ВСУ авиацией возможность наносить удары на таких дистанциях существенно снижает риски для носителя и усложняет работу авиации противника.

Удары по обе стороны

В течение последних суток противник продолжил атаки российских регионов беспилотниками самолетного типа. Особенно агрессивным атакам подвергся Севастополь и Кубань. В Севастополе осколками оконного стекла от взорвавшегося поблизости дрона 9-летнему мальчику посекло ноги. В Краснодарском крае в Ильском, близ НПЗ пострадало два человека. Российская система ПВО отражала атаки в Ростовской области, в Сочи, близ Мелитополя, над Ижевском.

Ответ не заставил себя ждать. Украинские источники сообщают о сотне дронов-камикадзе, пуске ракет с российских стратегических бомбардировщиков, с кораблей Черноморского флота. Украинская система ПВО из-за острой нехватки зенитно-ракетных комплексов и ракет к ним не справляется. Взрывы гремели в Стрые Львовской области, в Кировоградской, Полтавской, Винницкой областях. Под Днепропетровском полыхал огромный пожар. Под Одессой горела электроподстанция.

Очередной массированный ракетный удар по объектам на Украине случился раньше, чем его ожидали. Целями снова стали объекты энергетики в центральной и западной части страны. Добивали в том числе объекты, которые считались серьезно поврежденными — в частности, Бурштынскую ТЭС в Ивано-Франковской области.

Новые участки боев

Российская армия на Сумском направлении открыла новый участок боевых действий. Отряды прорвали госграницу и быстро выбили противника из села Покровка. Это Краснопольский район Сумской области, сильно к востоку от места основного прорыва российских войск на севере региона.

На Харьковском направлении продолжаются тяжелые бои к югу от Волчанска. Российская армия пока не может добиться развития быстрого наступления. Противник контратакует, но делает это нерешительно — резервов у ВСУ здесь уже мало.

В Купянске противник сосредотачивает усилия на атаках российских позиций. Идут бои. На подступах к Купянск-Узловому интенсивность боевых действий снижена, бои носят больше позиционный характер.

Славянское направление под давлением

Российские бригады продолжают наступление на новом участке — Славянском направлении. Идут серьезные бои за Никифоровку. Продолжается и сражение за Константиновку. Российские штурмовики закрепились на окраинных улицах города, идут бои за пригороды — Ильиновку, Бересток, Степановку. Константиновка постепенно погружается в окружение.

Запорожский фронт: хаос и красивые доклады

Весьма сложной остается ситуация на юге Запорожской области. Противник контратакует и крепко держит оборону. Идут кровопролитные бои.

На Запорожском фронте боком вышли «красивые доклады» о взятии сел «в долг». Со стороны «освобожденных» населенных пунктов вроде Магдалиновки противник на бронетехнике контратаковал в направлении Степногорска и Приморского. Бои на указанных рубежах продолжаются, удалось уничтожить часть ББМ на подходе, но противник успел высадить и рассредоточить десант. Идет уничтожение противника.

На северо-восточной окраине Приморского продолжаются бои. Сюда противник проникает малыми группами, которые постепенно уничтожаются. Ситуация с официально освобожденными селами Магдалиновка и Запасное остается неясной. Противник контратакует сразу на нескольких направлениях — у Лукьяновского, Новобойковского, Новояковлевки, Павловки, Малых Щербаков.

Дальнейшее продвижение в направлении Юрковки и Таврийского, необходимое для охвата Ореховского укрепрайона с запада, будет затруднено без зачистки позиций к западу от Новояковлевки и Павловки. Прорыв третьей линии обороны южнее Камышевахи представляет еще более сложную задачу.

В целом южное Запорожское направление представляет собой сейчас разорванный на куски фронт, серую зону, в которой войска российские и противника проводят успешные атаки на самых разных направлениях. Ситуация все больше напоминает хаос.

Восточная Запорожская область

Продолжаются ожесточенные бои на востоке Запорожской области. Противник продолжает пытаться контратаковать, но без всякого успеха.

В зоне ответственности группировки российских войск «Восток» отбиты контратаки ВСУ у Зализничного (Железнодорожного) и Староукраинки с задействованием бронетехники. За сутки отбиты накаты противника в направлении населенных пунктов Братское и Гай. Тем не менее российским подразделениям удается встречными боями продвигаться на направлении Цветковое — Староукраинка.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru