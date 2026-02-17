"Путину втирали про гениальное изобретение. Врали": О нерешённой проблеме в армии полковник Тимошенко сказал прямо

11:26, 17 фев 2026

Проблемы со связью на фронте превратились в головную боль для российских военных. Замедление и возможная блокировка Telegram обострили вопрос обеспечения связью бойцов. Появились сообщения об отказах военнослужащих переходить на отечественный мессенджер MAX из-за сомнений в надёжности шифрования, сообщает Царьград.

Куда пропали миллиарды на «Созвездие»

Военный эксперт, полковник в отставке Михаил Тимошенко в беседе с изданием Царьград высказался о провале системы военной связи. Эксперт напомнил, что бойцы начали использовать Telegram не по прихоти, а из-за отсутствия альтернатив в тактическом и оперативном звене.

Тимошенко поднял вопрос о судьбе системы «Созвездие», которую разрабатывал Воронеж. По его словам, проект поглотил огромные средства, но результата нет. Директоров и главных конструкторов меняли один за другим, а президенту рассказывали о революционном изобретении.

«Путину втирали про гениальное изобретение. Врали», — заявил полковник.

Эксперт напомнил об обещаниях поставить 12 бригадных комплектов «Созвездия» для вооружённых сил. Проект согласовывался с министерством, курирующим воронежскую разработку. Тимошенко задал прямой вопрос: где эти комплекты?

«У нас, по-моему, один начальник связи сидит уже? Срок мотает. А второму этот срок отмеривают. Сколько можно воровать?» — возмутился военный.

MAX вызывает вопросы у фронтовиков

На фоне провала «Созвездия» военных переводят на российский мессенджер MAX. Однако у бойцов решение вызывает опасения. Во вражеском информационном пространстве распространяются слухи о взломах и утечках личных данных пользователей приложения.

Тимошенко выступил против силового внедрения непроверенного продукта.

«Мы знаем, что лучшее враг хорошего. Когда ты начинаешь внедрять что-то лучшее, ты должен убрать что-то хорошее», — пояснил эксперт.

Полковник признал, что MAX — предмет национальной гордости, но призвал сначала доказать его преимущества перед освоенным Telegram. По словам военного, странно принудительно внедрять продукт, который не превосходит уже используемое решение.

«Я, например, с этим Максом намучился. Он тебе пишет, что код отправлен на другое устройство. И начинаешь думать, где это устройство? А если в боевой обстановке тебе говорят, что приказ отправлен на другое устройство?» — поделился опытом Тимошенко.

Люди головы кладут

Эксперт подчеркнул: на передовой бойцы проливают кровь и гибнут, им нужна надёжная проверенная связь, а не эксперименты с сырым продуктом. Прежде чем массово внедрять новый мессенджер, необходимо убедиться в его надёжности и удобстве для военнослужащих в боевых условиях.

Ситуация со связью показывает системные проблемы в оснащении армии. Миллиарды рублей ушли на разработку «Созвездия», которое так и не появилось в войсках. Теперь военных торопятся перевести на MAX, не дав времени убедиться в его качестве.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru