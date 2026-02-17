Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

"Путину втирали про гениальное изобретение. Врали": О нерешённой проблеме в армии полковник Тимошенко сказал прямо

"Путину втирали про гениальное изобретение. Врали": О нерешённой проблеме в армии полковник Тимошенко сказал прямо

11:26, 17 фев 2026

Проблемы со связью на фронте превратились в головную боль для российских военных. Замедление и возможная блокировка Telegram обострили вопрос обеспечения связью бойцов. Появились сообщения об отказах военнослужащих переходить на отечественный мессенджер MAX из-за сомнений в надёжности шифрования, сообщает Царьград.

Куда пропали миллиарды на «Созвездие»

Военный эксперт, полковник в отставке Михаил Тимошенко в беседе с изданием Царьград высказался о провале системы военной связи. Эксперт напомнил, что бойцы начали использовать Telegram не по прихоти, а из-за отсутствия альтернатив в тактическом и оперативном звене.

Тимошенко поднял вопрос о судьбе системы «Созвездие», которую разрабатывал Воронеж. По его словам, проект поглотил огромные средства, но результата нет. Директоров и главных конструкторов меняли один за другим, а президенту рассказывали о революционном изобретении.

«Путину втирали про гениальное изобретение. Врали», — заявил полковник.

Эксперт напомнил об обещаниях поставить 12 бригадных комплектов «Созвездия» для вооружённых сил. Проект согласовывался с министерством, курирующим воронежскую разработку. Тимошенко задал прямой вопрос: где эти комплекты?

«У нас, по-моему, один начальник связи сидит уже? Срок мотает. А второму этот срок отмеривают. Сколько можно воровать?» — возмутился военный.

MAX вызывает вопросы у фронтовиков

На фоне провала «Созвездия» военных переводят на российский мессенджер MAX. Однако у бойцов решение вызывает опасения. Во вражеском информационном пространстве распространяются слухи о взломах и утечках личных данных пользователей приложения.

Тимошенко выступил против силового внедрения непроверенного продукта.

«Мы знаем, что лучшее враг хорошего. Когда ты начинаешь внедрять что-то лучшее, ты должен убрать что-то хорошее», — пояснил эксперт.

Полковник признал, что MAX — предмет национальной гордости, но призвал сначала доказать его преимущества перед освоенным Telegram. По словам военного, странно принудительно внедрять продукт, который не превосходит уже используемое решение.

«Я, например, с этим Максом намучился. Он тебе пишет, что код отправлен на другое устройство. И начинаешь думать, где это устройство? А если в боевой обстановке тебе говорят, что приказ отправлен на другое устройство?» — поделился опытом Тимошенко.

Люди головы кладут

Эксперт подчеркнул: на передовой бойцы проливают кровь и гибнут, им нужна надёжная проверенная связь, а не эксперименты с сырым продуктом. Прежде чем массово внедрять новый мессенджер, необходимо убедиться в его надёжности и удобстве для военнослужащих в боевых условиях.

Ситуация со связью показывает системные проблемы в оснащении армии. Миллиарды рублей ушли на разработку «Созвездия», которое так и не появилось в войсках. Теперь военных торопятся перевести на MAX, не дав времени убедиться в его качестве.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Сводка с фронтов СВО 17 февраля: Пилоты НАТО уже над Киевом. Наверх идут красивые доклады, но оборона распалась на куски

Читайте также:

Сводка с фронтов СВО 17 февраля: Пилоты НАТО уже над Киевом. Наверх идут красивые доклады, но оборона распалась на куски
Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Читайте также

Полковник Тимошенко сказал, что будет после окончания СВО
Россия/мир
Полковник Тимошенко сказал, что будет после окончания СВО
«Бешеная собака, загнанная в угол»: эксперт рассказал, что изменилось в тактике ВСУ, когда они решились вломиться в Курскую область — план был дерзкий
Россия/мир
«Бешеная собака, загнанная в угол»: эксперт рассказал, что изменилось в тактике ВСУ, когда они решились вломиться в Курскую область — план был дерзкий
«Линия фронта будет дышать»: Полковник Ходаренок рассказал, когда ждать перелома в СВО — все подвязано к одной дате
Россия/мир
«Линия фронта будет дышать»: Полковник Ходаренок рассказал, когда ждать перелома в СВО — все подвязано к одной дате
"Уже ничего не поможет": Полковник заявил о большом провале на фронте. Стратегический город будет утерян
Россия/мир
"Уже ничего не поможет": Полковник заявил о большом провале на фронте. Стратегический город будет утерян


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен