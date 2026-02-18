"Просто умоляем не мешать": Душераздирающий крик русского бойца с фронта. На решение проблемы уйдёт ещё год. Таинственный проект "Бюро1440"

10:59, 18 фев 2026

На фоне отключения «серых» терминалов Starlink и сообщений о замедлении мессенджера Telegram военнослужащие на передовой столкнулись с серьёзными трудностями в организации связи. Бойцы, военные обозреватели и политики в феврале 2026 года зафиксировали нарастающую проблему: налаженные за четыре года каналы коммуникации дают сбой, а альтернативы пока не готовы принять весь поток нагрузки, пишет Царьград.

Что происходит на фронте со связью

Политик Олег Царёв со ссылкой на источники из прифронтовых районов сообщил, что замедление Telegram на передовой носит иной характер, нежели то, что наблюдают гражданские пользователи в России. По его словам, сбои объясняются нестабильностью спутниковых каналов, в том числе Starlink, а не действиями Роскомнадзора — ведомство якобы не распространяло замедление на прифронтовые зоны. Проблемы, по имеющимся данным, носят локальный характер.

Военный обозреватель Юрий Подоляка пришёл к схожему выводу после собственного анализа ситуации и общения с контактами на фронте. По его мнению, после отключения Starlink информационная нагрузка была перенесена на другие источники связи, которые оказались не готовы к подобному объёму трафика. Подоляка подчеркнул: необходимо срочно расширять каналы связи в прифронтовой полосе, чтобы снизить остроту проблемы.

Голос с Харьковского направления

Один из бойцов, действующий на Харьковском направлении и ведущий авторский канал «Без Ретуши», описал реальную картину происходящего. По его словам, после отключения Starlink военнослужащие постепенно заменяют точки доступа альтернативным интернетом. Однако на фоне этого перехода совпало и замедление Telegram, что военный назвал «достаточно забавным стечением обстоятельств» — не в хорошем смысле.

Боец описывает повседневную реальность: усилитель, закреплённый на дереве, одна полоса нестабильного сигнала и мессенджер, который попросту не загружается. В качестве альтернативы военнослужащие несколько дней тестировали платформу MAX — и остались разочарованы. Комментарии под публикациями работают нестабильно, функционал значительно уступает привычным инструментам. Боец не отрицает, что со временем сервис может улучшиться — чем больше пользователей, тем быстрее выявляются и устраняются недостатки. Но на данный момент, по его словам, «грустно всё это».

Особую горечь вызывает не сам факт технических ограничений, а то, что военным приходится решать всё самостоятельно — искать, закупать, придумывать — одновременно с выполнением боевых задач.

«Это тратит колоссальные ресурсы сил», — написал боец, добавив фразу, ставшую своего рода криком о помощи: «Особенно в те моменты, когда даже не требуем ничего — просто умоляем не мешать».

Запреты в Белгородской области

Помимо проблем со связью, тот же боец сообщил о другой трудности, с которой столкнулись военнослужащие в Белгородской области. По его словам, там для военных введены запреты на посещение магазинов и пунктов выдачи товаров, а также полный запрет на использование автомобилей с гражданскими номерами.

Контроль за соблюдением этих ограничений осуществляет военная полиция, которая, по словам бойца, действует в штатской одежде и на гражданских автомобилях. Цель патрулирования, как он описывает, — выявление «провинившихся» для последующего перевода личного состава в другие подразделения. Военнослужащий задаётся вопросом без ответа: как в этих условиях обеспечивать себя рациями и продуктами, если посещение торговых точек фактически исключено. Ситуацию он называет абсурдной и указывает, что остановить её способен только министр обороны.

Проект «Бюро1440»: есть, работает, но мало спутников

Российский аналог Starlink существует. Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц в своём видеоблоге рассказал о проекте «Бюро1440» — отечественной низкоорбитальной спутниковой группировке. По его словам, проект живой, функционирует, а сам Коц лично наблюдал тестовые испытания, в том числе видеосвязь через эту систему.

Однако ключевая проблема — недостаточное количество спутников на низкой орбите. Имеющиеся альтернативы — спутники «Ямал-1» и «Ямал-2» — обеспечивают передачу обычных текстовых сообщений, но скорость и удобство использования несопоставимы со Starlink.

По оценке Коца, нарастить низкоорбитальную спутниковую группировку до необходимого уровня в короткие сроки не представляется возможным. Отсутствие частного космического оператора, сопоставимого по масштабу с теми, что обеспечивают западные аналоги, а также ограниченное количество космических запусков в год не позволяют быстро решить проблему. По словам военкора, полноценного покрытия над Украиной с высокой долей вероятности в текущем году достичь не удастся — на решение проблемы может уйти ещё около года.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru