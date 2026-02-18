11:04, 18 фев 2026

Военные аналитики и мониторинговые каналы зафиксировали 18 февраля 2026 года активизацию украинских контратак на южном участке фронта в Запорожской области. По оценке экспертов, командующий украинскими силами Сырский не рассчитывает на возврат утраченных территорий — его цель принципиально иная: заморозить обширный участок фронта и не дать российской армии развить наступление. Об этом сообщают военные аналитические каналы «Военная хроника» и «Два майора».

Дроны достигли Чебоксар

Вечером 17 февраля и в ночь на 18-е украинская сторона применила беспилотники самолётного типа против российских регионов, однако число запущенных аппаратов оказалось относительно невысоким — несколько десятков единиц. По мнению канала «Два майора», после нескольких дней высокоинтенсивных ударов противник перешёл к накоплению ударных беспилотников.

Тем не менее отдельные прилёты оказались весьма ощутимыми. Несколько украинских беспилотников добрались до Чувашии: над Чебоксарами прогремели взрывы — результат работы средств противовоздушной обороны.

Наиболее серьёзная обстановка сложилась в Белгороде. По данным мониторинговых источников, ночью город подвергся двум волнам ударов реактивными снарядами из систем HIMARS. Атаку удалось отразить, однако зафиксированы повреждения, в том числе на объектах энергетической инфраструктуры. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об отсутствии пострадавших и ликвидации пожара на крыше жилого многоквартирного дома. Состояние энергосистемы региона предстоит оценить после утренних осмотров профильных служб.

Российская сторона в ответ существенных ударов не наносила. Ни отечественные, ни украинские источники не сообщали о значимых ответных действиях. Аналитики допускают, что командование намеренно воздерживается от активных ударных операций на фоне продолжающихся переговоров в Женеве.

Северный участок: бои у Купянска и Красного Лимана

В Сумской области противостояние продолжается без выраженных успехов ни с одной из сторон. Схожая картина наблюдается на севере Харьковской области, где военные блогеры фиксируют столкновения в районе Чугуновки — населённого пункта, перешедшего под контроль российских сил в начале февраля. Украинские подразделения предпринимают попытки контратаковать, активно задействуя дроновые рои против российских позиций.

Из Купянска поступают сведения об обороне российским подразделением здания центральной городской больницы. По данным «Двух майоров», бойцы длительное время ведут оборонительные действия в условиях практически полной изолированности от основных сил — снабжение осуществляется исключительно по воздуху.

Продолжаются ожесточённые столкновения и в районе Красного Лимана. Украинские операторы беспилотников ведут активную охоту за российской пехотой, которая малыми группами сосредотачивается в черте города. Южнее, по имеющимся данным, российские подразделения стремятся продвинуться от Дибровы в направлении Старого Каравана и Брусовки, что лишает противника возможности нормально использовать последнюю крупную дорогу, ведущую к Красному Лиману. Севернее города не утихают бои у Дробышево, а системная работа по логистике противника приносит ощутимые результаты.

К западу от Северска российские войска продолжают движение в направлении Славянска. Украинские информационные ресурсы признают утрату контроля над территориями близ Закотного и Кривой Луки. На этом направлении российская армия активно применяет артиллерию, ведёт работу по выравниванию линии соприкосновения, прорывает украинскую оборону у Никифировки. Позиционные бои фиксируются в районе Миньковки, Степановки, Бересток и Ильиновки. Военный корреспондент Евгений Лисицын сообщает об укреплении позиций у Миньковки и продолжении ударов по тыловым целям противника.

Южное направление: контратаки без результата

Основные усилия украинского командования в настоящий момент сосредоточены на южном участке фронта. Здесь ВСУ пытаются остановить продвижение российских войск к северу и западу от Покровска, одновременно предпринимая масштабные контратаки на Гуляйпольском направлении. Однако результаты для украинской стороны оказались неутешительными.

В районе Гаёв и Староукраинки российские подразделения, сформированные из дальневосточников, планомерно отражают атаки противника, уничтожая бронетехнику вместе с пехотными десантами. Несмотря на потери, украинская сторона продолжает вводить в бой новые колонны. По оценке «Военной хроники», пока ВСУ проводили то, что они именуют контрнаступлением, российские силы продвинулись западнее Гуляйполя — хотя активные украинские действия теоретически должны были исключить подобное развитие событий. Погодные условия — дожди и туманы — существенно ограничивают возможности для ведения масштабных операций, однако встречные бои не прекращаются, а линия соприкосновения продолжает медленно смещаться.

Южнее, в районе Степногорска и Приморского, обстановка также остаётся напряжённой. Противнику под прикрытием неблагоприятных погодных условий удалось высадить десанты с бронетехники в нескольких точках. Тем не менее боевые машины уже уничтожены российскими военными, а остатки пехотных групп ВСУ укрылись в подвалах строений. Выбивать их немедленно не спешат, ожидая, когда отрезанные от снабжения бойцы выйдут самостоятельно.

Стратегический замысел Сырского: не отбить, а остановить

Военные аналитики раскрыли стратегическую логику украинских контратак в Запорожской области. На двух ключевых направлениях — к Степногорску и к Гуляйполю — задействованы от пяти до семи украинских бригад различной степени укомплектованности. Для их формирования украинскому командованию пришлось изымать подразделения с других участков фронта — Покровского, Краматорского, Купянского и Дружковского. По данным «Военной хроники», из ряда бригад было взято примерно по половине батальона, что не позволило сформировать полноценный ударный кулак, но дало достаточно сил для реализации поставленной задачи.

По мнению аналитиков, задача перед этими силами стоит вполне конкретная: не возвращать утраченные населённые пункты, а не допустить второго Покровска и Мирнограда — то есть сработать на упреждение. Конечная цель — «зацементировать» обширный участок фронта и не позволить российским войскам выйти к трассе Н-08 с северного направления в обход Орехова. Потеря этого рубежа поставит ореховскую группировку ВСУ под угрозу полуокружения, и её эвакуация станет крайне затруднительной. Масштабные контрудары широким фронтом на этом участке украинское командование, по имеющимся данным, считает нереалистичными — и потому делает ставку на истощение наступательного потенциала российских сил через затяжные позиционные столкновения.

