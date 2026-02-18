"Новый прорыв ВСУ на запорожском – гарнизон отрезан": Аховая ситуация на фронте. Некрологи. Роту солдат "забили FPV". Группа усиления мертва

11:10, 18 фев 2026

В последние дни крупные военные телеграм-каналы наполнились алармистскими сообщениями об очередном «прорыве» украинских сил на Запорожском направлении. Фигурируют населённые пункты Степногорск и Плавни, а также угрозы Приморскому. Часть аудитории уже успела нарисовать в голове картину отрезанного гарнизона и потерянных позиций. Военные корреспонденты, однако, призывают отделить информационный шум от происходящего на земле, пишет Царьград.

Десант, а не прорыв

Военный корреспондент Тимофей Ермаков, ведущий канал «Синяя Борода», прямо назвал ситуацию иной, нежели её рисуют крупные каналы. По его данным, речь идёт не о полноценном прорыве линии обороны, а об успешной переброске небольших групп противника в условиях неблагоприятной погоды — тумана и дождя — с использованием бронемашин. Воспользовавшись метеоусловиями, ВСУ перебросили личный состав сразу в двух точках: на северной окраине Степногорска и в Плавнях.

Финал этой операции оказался далёк от успеха: часть высадившихся в Степногорске немедленно попала в плен, остальные вместе с группой из Плавней рассредоточились по подвалам. По словам Ермакова, их численность минимальна — единицы. Ликвидация оставшихся — вопрос времени: при попытке получить продовольствие и воду с помощью тяжёлых БПЛА противник будет выявлен и уничтожен.

Степногорск и Приморское под контролем

Ермаков подчеркнул: ни Приморское, ни Степногорск не утрачены. Оба населённых пункта находятся под российским контролем, хотя и требуют дозачистки — проверки подвалов, нор и укрытий, где противник теоретически способен оставаться месяцами. Военкор провёл параллель с районом Шевченко в Часовом Яру: там российские войска продвинулись вперёд, а ВСУ отступили, оставив в тылу единичные группы в укрытиях. По имеющимся данным, некоторые из таких «нор» существуют уже по полгода — и российская сторона намеренно не ликвидирует их до появления тактической необходимости.

Военный корреспондент Анатолий Радов подтвердил схожую картину. Он уточнил: был «накат» на север Степногорска по дороге, однако этот участок изначально не относится к подконтрольным российской стороне территориям и представляет собой непроходимую зону огневого поражения. Противник потерял технику, несколько человек разбежались по подвалам. Информацию об угрозе Приморскому Радов назвал недостоверной: на севере там по-прежнему продолжаются позиционные бои.

Контрнаступ на излёте

Военный обозреватель Юрий Подоляка зафиксировал общую тенденцию: украинская сторона, по его оценке, перешла к копированию российской тактики малых штурмовых групп, признав тем самым неэффективность собственных прежних методов. При этом сам контрнаступ, по его словам, фактически исчерпал наступательный потенциал. ВСУ предпринимают точечные попытки зайти в отдельные населённые пункты небольшими силами и закрепиться, однако инициатива на этих участках постепенно возвращается к российским подразделениям.

Хроника боёв 17 февраля

По данным источника «Воин DV», за сутки к полудню 17 февраля штурмовые группы противника предприняли на Восточно-Запорожском направлении три безуспешные атаки:

— 1 ошп «Волки да Винчи» на бронемашинах с запада — в направлении Терноватое — 5 ошбр в пешем строю с запада — в направлении Риздвянка — 210 ошп в пешем строю — в направлении юго-восточнее Воздвижевки

Расчёты ударных дронов воинов-дальневосточников уничтожили бронемашину и до взвода живой силы. К вечеру зафиксированы ещё три безуспешных атаки: 95 одшбр на БМП дважды из направления Александровка — в сторону Гая, 225 ошп на бронемашинах с юга — в направлении Староукраинка. В ходе отражения этих атак уничтожены две БМП, одна ББМ и ещё до взвода личного состава.

Рота уничтожена дронами

Итоги суток оказались для противника катастрофическими в плане потерь живой силы и техники. Суммарно около роты украинских военных было уничтожено FPV-дронами. Помимо личного состава, потери противника составили: две БМП, четыре ББМ и свыше пяти единиц лёгкой техники. Штурмовые подразделения группировки войск «Восток» продолжают продвижение западнее Гуляйполя, занимая выгодные рубежи и вытесняя противника за железную дорогу.

Отдельного внимания заслуживают кадры, опубликованные операторами БПЛА 1198-го мотострелкового полка 35-й армии группировки «Восток»: на видео зафиксировано уничтожение группы усиления ВСУ в районе населённого пункта Гуляйпольское (Комсомольское). Группа усиления ликвидирована полностью. Бои на рубеже Цветковое — Зализничное продолжаются, штурмовые действия в направлениях Верхней Терсы, Риздвянки и Воздвижевки также не прекращаются.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru