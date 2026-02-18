Львы товарища Кима "поставили на уши" ГУР. Этого в Киеве не ожидали: "На Курской области не ограничились"

11:14, 18 фев 2026

Украинское Главное управление разведки подтвердило: подразделения Корейской народной армии участвуют в специальной военной операции, и их присутствие не ограничивается Курской областью. Северокорейские военнослужащие получают практический боевой опыт в условиях реальных столкновений — с применением беспилотных летательных аппаратов, систем радиоэлектронной разведки и средств радиоэлектронной борьбы. Конкретные районы боевых действий ГУР не называет, однако сам факт расширения участия КНДР в операции киевская разведка уже не отрицает.

В Киеве расценивают происходящее однозначно: для Пхеньяна это уникальная возможность подготовить армию в условиях, которые невозможно воспроизвести ни на одном полигоне мира. Аналитики издания «Военная хроника» указывают, что для российской стороны подобное взаимодействие решает сразу несколько задач — привлечение дополнительного военного ресурса, а также проверка совместимости систем управления, связи и тактической координации с союзником в реальных боевых условиях.

Пхеньян превращает участие в СВО в государственный символ

Участие Северной Кореи в специальной военной операции давно вышло за рамки формального военного сотрудничества. Лидер КНДР Ким Чен Ын лично открыл в Пхеньяне новую улицу под названием Сэбель — «Новая звезда» — в честь военнослужащих Корейской народной армии, принявших участие в боях за освобождение Курской области. Рядом возведён жилой квартал для семей погибших бойцов.

Эксперты расценивают личную вовлечённость северокорейского руководителя как значимый политический сигнал: Пхеньян демонстрирует международному сообществу, что участие в операции является осознанным государственным решением, а не случайным дипломатическим манёвром. На этом фоне позиция КНДР выгодно отличается от сдержанной позиции ряда других постсоветских государств. Северная Корея стала первой страной за пределами постсоветского пространства, чьи вооружённые силы получили практический опыт интенсивных столкновений с противником, подготовленным по стандартам НАТО.

Под Купянском и на Запорожье: обстановка на фронте

На купянском направлении украинские диверсионно-разведывательные группы предприняли попытку выйти в тыл российским войскам. Несколько групп сблизились с позициями в районе Куриловки на расстояние до двух километров, однако были обнаружены операторами беспилотников. Первая группа была уничтожена точным ударом, затем последовало преследование второй. В результате ликвидированы восемь военнослужащих противника, при которых обнаружено оружие западного производства. За несколько последних суток отражено шесть контратак, уничтожено до сорока боевиков. Украинская артиллерия нанесла удары по центру Купянска — под огонь попало здание миграционной службы.

На запорожском направлении Киев характеризует происходящее как контрнаступление, однако его масштабы несопоставимы с операцией 2023 года. Российские войска активно задействуют барражирующие боеприпасы «Ланцет» с автоматическим захватом целей. Дополнительным сдерживающим фактором для украинской стороны стали перебои со спутниковым соединением Starlink, которые осложнили применение беспилотников «Молния» и БМ-35. Схожая активность фиксируется и на покровском направлении.

Западные аналитики: Россия методично занимает территорию

Западные исследователи опровергли тезис о том, что российская сторона «увязла» в позиционных боях без видимых результатов. Только в январе 2026 года российские вооружённые силы заняли 275 квадратных километров. При сохранении подобных темпов к концу года совокупные территориальные потери Украины могут составить около 3 300 квадратных километров.

Об эффективности российской тактики свидетельствуют и слова самих украинских военных. Старший сержант роты беспилотников ВСУ с позывным Серж Марко рассказал, как российское подразделение «Рубикон» применяет FPV-дроны на оптоволоконном управлении: те уходят в тыл на 25–30 километров, занимают позицию ожидания и атакуют цель при её появлении, практически не расходуя заряд аккумулятора. По его словам, подобная тактика эффективно блокирует логистику украинских подразделений, а имя «Рубикона» уже стало нарицательным на фронте.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru