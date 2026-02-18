Все новости Уфы и Башкортостана
Зеленский шокировал заявлением об окончании СВО. Такое украинцы "не простят": вот и итог переговоров

11:18, 18 фев 2026

Первый раунд двухдневных переговоров по украинскому урегулированию завершился во вторник в швейцарской Женеве. По данным издания Axios, итоги встречи оказались неоднозначными: осведомлённые источники сообщили о фактическом тупике «из-за позиции, представленной российской стороной», тогда как специальный посланник американского президента Стив Уиткофф написал у себя в социальных сетях о достигнутом прогрессе. В чём именно он выразился — не уточняется. Российская сторона официальных комментариев не давала; агентство ТАСС со ссылкой на источники в переговорной группе лишь охарактеризовало переговоры как «напряжённые».

США и Украина договорились о референдуме

По информации Axios, Вашингтон и Киев согласовали один принципиальный момент: любое мирное соглашение с Россией будет вынесено на украинский референдум. Это условие стало, пожалуй, единственным зафиксированным результатом первого дня.

Главные разногласия

Камнем преткновения остаются два требования Москвы. Первое — проведение президентских выборов на Украине: Россия готова обеспечить однодневное прекращение огня на период голосования, тогда как украинская сторона настаивает на двухмесячном перемирии. Второе требование касается вывода украинских войск из Донбасса.

Именно здесь позиция Владимира Зеленского оказалась категоричной. По данным Axios, глава украинского государства заявил: на уровне эмоций люди никогда этого не простят — ни ему, ни США. Параллельно, по сведениям того же издания, Зеленский поручил своим переговорщикам поднять в Женеве вопрос об организации его личной встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Позиции сторон

Логика Киева относительно двухмесячного перемирия понятна: украинская сторона рассчитывает использовать паузу для восстановления боеспособности. Москва на такой сценарий не соглашается и предлагает ограниченное прекращение огня — исключительно на день проведения выборов.

Что касается возможной встречи на высшем уровне, российская сторона ранее уже приглашала Зеленского в Москву, однако украинский президент от визита отказался. Переговоры продолжились на следующий день.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
