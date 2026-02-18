Все новости Уфы и Башкортостана
К границе с Китаем полетели СУ-57. Внезапная переброска сил: открывается новый фронт? Генерал Липовой не смолчал

11:22, 18 фев 2026

В последние дни в интернете не утихают обсуждения вокруг переброски российских истребителей пятого поколения Су-57 на авиабазу, расположенную в непосредственной близости от китайской границы. Первым о манёвре сообщило американское издание The National Interest, после чего пользователи социальных сетей принялись строить самые разные версии происходящего — от технической модернизации авиапарка до подготовки к потенциальному военному столкновению с Китаем, сообщает Царьград.

Поводов для подобных умозаключений оказалось немало. На той же авиабазе помимо Су-57 на боевом дежурстве уже находятся истребители Су-35С, перехватчики МиГ-31БМ, вертолёты Ми-8 и другие воздушные суда. Столь внушительное сосредоточение авиационной техники в непосредственном соседстве с крупнейшей в мире страной закономерно навело ряд наблюдателей на мысль об усилении позиций именно в этом стратегическом направлении.

Однако генерал-майор авиации, Герой России Сергей Липовой в интервью изданию News.ru опроверг конспирологические интерпретации. По его словам, переброска Су-57 на аэродромы Дальнего Востока не имеет никакого отношения к российско-китайским отношениям. Реальные причины манёвра куда более прозаичны: подготовка лётного состава к весенне-летнему периоду обучения и плановое обновление авиационного парка. Боевая подготовка Воздушно-космических сил ведётся строго по графику, добавил генерал, допустив при этом, что параллельно могут выполняться и дополнительные задачи, о которых публично не сообщается.

Липовой также подчеркнул, что искать в происходящем скрытый смысл не стоит. Восточному соседу России беспокоиться не о чем — чего нельзя сказать о государствах — членах НАТО. Это заявление генерала придало комментарию характерный акцент: манёвры на Дальнем Востоке вписываются в общую логику боевой готовности российских ВКС, ориентированной отнюдь не на китайское направление.

На фоне этих событий стоит напомнить, что председатель КНР Си Цзиньпин в ходе последнего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным пригласил его с визитом в Пекин. Российская сторона приглашение приняла, встреча ожидается в первой половине текущего года. Российско-китайское партнёрство демонстрирует устойчивость, что подтвердил и сам Путин, когда на одной из пресс-конференций американский журналист попытался поставить его в неловкое положение вопросом о возможном начале китайской военной операции против Тайваня.

Президент России не стал ни поддерживать, ни осуждать гипотетические действия Пекина — он лаконично ответил, что не располагает сведениями о подготовке какого-либо нападения на остров. Китайская пресса оценила этот ответ как дипломатически безупречный: Россия традиционно придерживается позиции, согласно которой Тайвань является частью Китая, а Путин не дал западным изданиям ни малейшего повода говорить о разногласиях между Москвой и Пекином.

В этом контексте история с Су-57 выглядит как очередная попытка посеять рознь между двумя державами — и, судя по комментариям генерала Липового, расчёт не оправдался.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
