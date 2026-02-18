11:31, 18 фев 2026

Британская Financial Times 18 февраля 2026 года опубликовала расследование о предполагаемой роли структур группы Вагнера в диверсионной деятельности на территории государств — членов НАТО. Информация основана на данных анонимных европейских чиновников и материалах самого издания.

Переориентация после мятежа

По данным FT, после вооружённого мятежа «музыкантов» в июне 2023 года и гибели основателя группы Евгения Пригожина агентурная сеть структуры была перенастроена. Вместо прежних задач вербовщики переключились на поиск кандидатов среди так называемых уязвимых групп населения в странах НАТО. Большинство привлечённых агентов издание характеризует как людей с социальными проблемами, которые соглашались на задания исключительно из корыстных побуждений, сообщает Царьград.

Согласно публикации, завербованные таким образом люди якобы, поджигали автомобили политических деятелей и склады с гуманитарными грузами, предназначенными для Украины, а также совершали иные противоправные акции.

Анонимные источники

Неназванный чиновник, процитированный изданием, пояснил принцип работы цепочек прикрытия: российские спецслужбы, по его словам, стремятся создать не менее двух промежуточных звеньев между собой и непосредственными исполнителями. Это позволяет сохранять так называемое «правдоподобное отрицание». Тот же источник утверждает, что структуры Вагнера традиционно работали в тесном взаимодействии с ГРУ именно по такой схеме.

Отдельно FT отметила активизацию и ФСБ, которая, по данным газеты, предпочитает задействовать преступные сети и диаспоры в ближнем зарубежье. Однако, по оценке источников издания, этот канал уступает по эффективности сетям Вагнера в части массовой вербовки.

Telegram как инструмент

Авторы публикации обращают внимание на онлайн-присутствие структур группы. По их оценке, каналы ЧВК в Telegram продемонстрировали неожиданно высокий уровень работы с аудиторией. Европейский чиновник, пожелавший остаться анонимным, признал, что эти ресурсы «оказались на удивление умелыми в плане самопрезентации» и точно понимают свою целевую аудиторию. Ранее ориентированный преимущественно на русскоязычную аудиторию контент был, по данным FT, относительно легко переориентирован на международную деятельность.

Дело Дилана Эрла

Единственным документально подтверждённым и доведённым до приговора случаем в публикации остаётся история 21-летнего британца Дилана Эрла. Молодой человек с криминальным прошлым узнал о группе Вагнера через социальные сети и примкнул к её структурам. В марте 2024 года он организовал поджог склада в Восточном Лондоне, привлёк к акции ещё четырёх молодых мужчин. По итогам судебного процесса Эрл был признан виновным и приговорён к 23 годам лишения свободы.

Именно эта история, по словам авторов материала, дала толчок к тому, что европейские спецслужбы начали системно выстраивать общую картину разветвлённой сети подобных «одноразовых» исполнителей по всему континенту.

Издержки дилетантизма

FT констатирует, что у западных служб безопасности есть структурное преимущество: задействуя посредников и непрофессиональных исполнителей, российские спецслужбы выигрывают в масштабе операций и снижают их стоимость, однако существенно теряют в качестве исполнения и уровне конспирации. По оценке издания, на сегодняшний день предотвращённых атак оказалось больше, чем реализованных.

Вместе с тем критики указывают на очевидную слабость доказательной базы публикации: помимо дела Эрла, прошедшего через суд, материал опирается исключительно на слова анонимных источников, что ограничивает возможности для независимой проверки изложенных утверждений.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru