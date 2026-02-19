Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Лебедеву хватило 75 секунд, чтобы объяснить Пескову реальные настроения военных

Лебедеву хватило 75 секунд, чтобы объяснить Пескову реальные настроения военных

12:18, 19 фев 2026

Блогер Артемий Лебедев публично отреагировал на высказывание пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова о замедлении работы мессенджера Telegram и его роли в координации действий российских военных. Об этом сообщает Telegram-канал «VODA». Видеоответ блогера занял всего 75 секунд.

Что сказал Песков

Пресс-секретарь Кремля, отвечая на вопрос о возможных ограничениях популярного мессенджера, заявил, что блокировками занимается не Кремль, а Роскомнадзор. Кроме того, Песков выразил сомнение в том, что замедление Telegram способно повлиять на координацию российских военных. По его словам, сложно представить, чтобы фронтовая связь обеспечивалась через мессенджер.

Что ответил Лебедев

Блогер охарактеризовал слова Пескова как «поверхностные» и отметил, что адресат подобного заявления остаётся неясным. Лебедев указал, что военнослужащие, находящиеся непосредственно на передовой, хорошо осведомлены о реальном положении дел, которое отличается от телевизионной картинки. По его словам, в условиях боевых действий всегда существует множество трудностей, и ни одна армия мира не способна полностью обеспечить все потребности личного состава. Военные используют для коммуникации любые доступные средства, и Telegram — одно из них. Лебедев подчеркнул, что подобные заявления вызывают у бойцов на фронте как минимум недоумение.

Позиция Минцифры

О ситуации с мессенджером также высказался глава Минцифры Максут Шадаев. По его словам, ведомство располагает подтверждёнными данными от правоохранительных органов о том, что иностранные спецслужбы получили доступ к переписке пользователей Telegram. Министр уточнил, что в начале специальной военной операции мессенджер воспринимался как достаточно анонимный сервис и активно использовался военнослужащими, однако с тех пор ситуация с безопасностью изменилась.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

"Вагнеровцы" устраивают диверсии в странах НАТО: Financial Times рассказала, как русская разведка использует бойцов спецподразделения

Читайте также:

"Вагнеровцы" устраивают диверсии в странах НАТО: Financial Times рассказала, как русская разведка использует бойцов спецподразделения
Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Читайте также

Где деньги с карт погибших бойцов. Умирающий Telegram вскрыл кошмар на фронте. Неудобные вопросы задала Кашеварова
Россия/мир
Где деньги с карт погибших бойцов. Умирающий Telegram вскрыл кошмар на фронте. Неудобные вопросы задала Кашеварова
Песков: для России нет никакой альтернативы победе в СВО
Россия/мир
Песков: для России нет никакой альтернативы победе в СВО
Военэксперт Шурыгин опубликовал ответ бойца Пескову, рассуждающему об СВО
Россия/мир
Военэксперт Шурыгин опубликовал ответ бойца Пескову, рассуждающему об СВО
Песков прокомментировал сообщения о прибытии в Россию военных из Северной Кореи для дальнейшего участия в СВО
Россия/мир
Песков прокомментировал сообщения о прибытии в Россию военных из Северной Кореи для дальнейшего участия в СВО


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен