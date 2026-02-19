Лебедеву хватило 75 секунд, чтобы объяснить Пескову реальные настроения военных

12:18, 19 фев 2026

Блогер Артемий Лебедев публично отреагировал на высказывание пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова о замедлении работы мессенджера Telegram и его роли в координации действий российских военных. Об этом сообщает Telegram-канал «VODA». Видеоответ блогера занял всего 75 секунд.

Что сказал Песков

Пресс-секретарь Кремля, отвечая на вопрос о возможных ограничениях популярного мессенджера, заявил, что блокировками занимается не Кремль, а Роскомнадзор. Кроме того, Песков выразил сомнение в том, что замедление Telegram способно повлиять на координацию российских военных. По его словам, сложно представить, чтобы фронтовая связь обеспечивалась через мессенджер.

Что ответил Лебедев

Блогер охарактеризовал слова Пескова как «поверхностные» и отметил, что адресат подобного заявления остаётся неясным. Лебедев указал, что военнослужащие, находящиеся непосредственно на передовой, хорошо осведомлены о реальном положении дел, которое отличается от телевизионной картинки. По его словам, в условиях боевых действий всегда существует множество трудностей, и ни одна армия мира не способна полностью обеспечить все потребности личного состава. Военные используют для коммуникации любые доступные средства, и Telegram — одно из них. Лебедев подчеркнул, что подобные заявления вызывают у бойцов на фронте как минимум недоумение.

Позиция Минцифры

О ситуации с мессенджером также высказался глава Минцифры Максут Шадаев. По его словам, ведомство располагает подтверждёнными данными от правоохранительных органов о том, что иностранные спецслужбы получили доступ к переписке пользователей Telegram. Министр уточнил, что в начале специальной военной операции мессенджер воспринимался как достаточно анонимный сервис и активно использовался военнослужащими, однако с тех пор ситуация с безопасностью изменилась.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru