Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Сводка с фронтов СВО 19 февраля: Украинский контрнаступ – Оборона распалась на "слоёный пирог". Что в Запорожье?

Сводка с фронтов СВО 19 февраля: Украинский контрнаступ – Оборона распалась на "слоёный пирог". Что в Запорожье?

12:22, 19 фев 2026

Группировка «Восток» продолжает отбивать населённые пункты на Гуляйпольском направлении, несмотря на попытку ВСУ перехватить инициативу силами до семи механизированных бригад. На юге Запорожской области линия соприкосновения превратилась в хаотичную серую зону, где обе стороны просачиваются малыми группами в тылы друг друга. Информация поступает от военных корреспондентов и телеграм-каналов, освещающих ход боевых действий, 19 февраля.

Обстановка на южном участке Запорожской области к 19 февраля приобрела характер, который военные наблюдатели описывают термином «слоёный пирог». Линия фронта здесь фактически перестала существовать в привычном виде — вместо неё образовалась обширная серая зона, где подразделения обеих сторон действуют малыми пехотными группами, проникая в районы, формально контролируемые противником. Классического противостояния с чётко обозначенными позициями больше нет — вместо него хаотичная мозаика из опорных пунктов и свободных коридоров.

Ситуация сложилась на фоне украинского контрнаступления, в которое командование ВСУ бросило значительные силы. По имеющимся данным, на Гуляйпольское направление были стянуты до семи механизированных бригад, укомплектованных разнородной техникой западного производства. Замысел состоял в том, чтобы остановить наступающую группировку войск «Восток», сформированную преимущественно из подразделений Дальневосточного военного округа. Однако результат оказался противоположным ожидаемому.

Группировка «Восток» не только выдержала удар, но и продолжила наступательные действия. Северо-западнее Гуляйполя российские подразделения заняли Криничное — населённый пункт, имеющий значение для выравнивания линии фронта вдоль железнодорожной ветки. Штурмовые действия продолжаются в направлении Верхней Терсы, Риздвянки и Воздвижевки. Украинская сторона перешла к пешим контратакам, хотя ранее активно задействовала бронетехнику, что может указывать на её значительные потери в технике.

Наиболее напряжённая обстановка складывается в районе Приморского и Степногорского на юге Запорожской области. Именно здесь фронт приобрёл тот самый характер «слоёного пирога». Украинские подразделения в этом районе действуют малочисленными группами, лишёнными поддержки бронетехники, что не позволяет им надёжно закрепиться на занятых позициях. Российские операторы ударных беспилотников уничтожают разрозненные группы противника в развалинах населённых пунктов.

На других участках фронта российская армия также сохраняет инициативу. В Сумской области идёт активное наступление — подразделения продвигаются у Покровки и Харьковки, при этом украинская сторона практически прекратила контратаки, ограничиваясь обороной. На Харьковском направлении группировка «Север» ведёт ожесточённые бои у Старицы, Симиновки и в Волчанских Хуторах при поддержке артиллерии, тяжёлых огнемётных систем и авиации.

В Купянске ситуация зашла в тупик для обеих сторон. Украинская попытка контрнаступления с целью выбить российские подразделения из города не увенчалась успехом. Вместе с тем и российские части не продвигаются дальше, по всей видимости, будучи измотаны длительным штурмом и необходимостью отражать постоянные контратаки. Бои приобретают всё более позиционный характер — украинская сторона, судя по имеющимся оценкам, выдохлась в непрерывных контратаках под ударами беспилотников.

На Краснолиманском направлении российские подразделения продвигаются через лесные массивы от Дибровы к Брусовке и Старому Каравану. Идут бои в Дробышево, позиционные столкновения отмечаются у Святогорска и Коровьего Яра. Южнее продолжается осторожное продвижение в направлении Славянска — бои ведутся близ Миньковки и в прилегающем лесном массиве, где украинские войска пытаются организовать оборону. Константиновка, расположенная восточнее Славянска, продолжает погружаться в оперативное окружение — российские штурмовые подразделения вплотную приблизились к Берестоку.

Обмен дальними ударами продолжается с прежней интенсивностью, хотя военные аналитики фиксируют снижение масштаба российских ударов по украинской энергетической инфраструктуре. Это произошло несколько дней назад, предположительно на фоне мирных переговоров в Женеве. В ночь на 19 февраля украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Великих Луках Псковской области, вызвав пожар. В Брянской области в результате атак дронов пострадали мирные жители, одна женщина погибла. Белгород продолжает находиться под ударами реактивных систем залпового огня HIMARS. В ответ российские вооружённые силы нанесли удары по Лозовой в Харьковской области, обесточив крупнейшую котельную города.

Отдельного внимания заслуживает возросшая активность авиации НАТО в районе польского города Жешув, где расположена военная авиабаза, используемая как основной логистический узел для поставок вооружений на Украину. За одни сутки здесь приземлились медицинские борта из нескольких европейских стран — Cessna Citation Bravo из австрийского Инсбрука, самолёт государственной службы экстренной авиационной медицины Польши Learjet 75 и немецкий Dornier 328-310 компании, специализирующейся на оказании экстренной помощи. Данные зафиксированы на сервисе Flightradar. Ряд наблюдателей полагает, что подобная активность может свидетельствовать об эвакуации раненых иностранных военных специалистов с территории Украины.

В информационном пространстве продолжается дискуссия о перспективах конфликта. Финский генерал-майор Сами Нурми заявил, что украинская армия способна продержаться против российских вооружённых сил ещё два года, но лишь при условии активной финансовой и военной поддержки со стороны НАТО. Финляндия в последнее время перехватывает у Германии инициативу в части публичных военных оценок — немецкие генералы стали значительно осторожнее в своих прогнозах. Иную точку зрения высказывает бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, который считает, что при сохранении текущей динамики российские войска до конца текущего года могут занять Николаев и Одессу, а также подступить к Киеву.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Лебедеву хватило 75 секунд, чтобы объяснить Пескову реальные настроения военных

Читайте также:

Лебедеву хватило 75 секунд, чтобы объяснить Пескову реальные настроения военных
Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Читайте также

Сводка с фронтов СВО 18 февраля: Зацементировать русское наступление. Враг бросился в контратаки – разгадан план Сырского
Россия/мир
Сводка с фронтов СВО 18 февраля: Зацементировать русское наступление. Враг бросился в контратаки – разгадан план Сырского
Сводка с фронтов СВО 17 февраля: Пилоты НАТО уже над Киевом. Наверх идут красивые доклады, но оборона распалась на куски
Россия/мир
Сводка с фронтов СВО 17 февраля: Пилоты НАТО уже над Киевом. Наверх идут красивые доклады, но оборона распалась на куски
Оборона Сырского в Запорожье прорвана — Рогов рассказал об обстановке на СВО 14 октября
Россия/мир
Оборона Сырского в Запорожье прорвана — Рогов рассказал об обстановке на СВО 14 октября
Сводка с фронтов СВО 10 февраля: Враг ударил на трёх фронтах. Войска обезглавлены. Массированный контрнаступ - мы потеряли первые 10 км
Россия/мир
Сводка с фронтов СВО 10 февраля: Враг ударил на трёх фронтах. Войска обезглавлены. Массированный контрнаступ - мы потеряли первые 10 км


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен