Группировка «Восток» продолжает отбивать населённые пункты на Гуляйпольском направлении, несмотря на попытку ВСУ перехватить инициативу силами до семи механизированных бригад. На юге Запорожской области линия соприкосновения превратилась в хаотичную серую зону, где обе стороны просачиваются малыми группами в тылы друг друга. Информация поступает от военных корреспондентов и телеграм-каналов, освещающих ход боевых действий, 19 февраля.

Обстановка на южном участке Запорожской области к 19 февраля приобрела характер, который военные наблюдатели описывают термином «слоёный пирог». Линия фронта здесь фактически перестала существовать в привычном виде — вместо неё образовалась обширная серая зона, где подразделения обеих сторон действуют малыми пехотными группами, проникая в районы, формально контролируемые противником. Классического противостояния с чётко обозначенными позициями больше нет — вместо него хаотичная мозаика из опорных пунктов и свободных коридоров.

Ситуация сложилась на фоне украинского контрнаступления, в которое командование ВСУ бросило значительные силы. По имеющимся данным, на Гуляйпольское направление были стянуты до семи механизированных бригад, укомплектованных разнородной техникой западного производства. Замысел состоял в том, чтобы остановить наступающую группировку войск «Восток», сформированную преимущественно из подразделений Дальневосточного военного округа. Однако результат оказался противоположным ожидаемому.

Группировка «Восток» не только выдержала удар, но и продолжила наступательные действия. Северо-западнее Гуляйполя российские подразделения заняли Криничное — населённый пункт, имеющий значение для выравнивания линии фронта вдоль железнодорожной ветки. Штурмовые действия продолжаются в направлении Верхней Терсы, Риздвянки и Воздвижевки. Украинская сторона перешла к пешим контратакам, хотя ранее активно задействовала бронетехнику, что может указывать на её значительные потери в технике.

Наиболее напряжённая обстановка складывается в районе Приморского и Степногорского на юге Запорожской области. Именно здесь фронт приобрёл тот самый характер «слоёного пирога». Украинские подразделения в этом районе действуют малочисленными группами, лишёнными поддержки бронетехники, что не позволяет им надёжно закрепиться на занятых позициях. Российские операторы ударных беспилотников уничтожают разрозненные группы противника в развалинах населённых пунктов.

На других участках фронта российская армия также сохраняет инициативу. В Сумской области идёт активное наступление — подразделения продвигаются у Покровки и Харьковки, при этом украинская сторона практически прекратила контратаки, ограничиваясь обороной. На Харьковском направлении группировка «Север» ведёт ожесточённые бои у Старицы, Симиновки и в Волчанских Хуторах при поддержке артиллерии, тяжёлых огнемётных систем и авиации.

В Купянске ситуация зашла в тупик для обеих сторон. Украинская попытка контрнаступления с целью выбить российские подразделения из города не увенчалась успехом. Вместе с тем и российские части не продвигаются дальше, по всей видимости, будучи измотаны длительным штурмом и необходимостью отражать постоянные контратаки. Бои приобретают всё более позиционный характер — украинская сторона, судя по имеющимся оценкам, выдохлась в непрерывных контратаках под ударами беспилотников.

На Краснолиманском направлении российские подразделения продвигаются через лесные массивы от Дибровы к Брусовке и Старому Каравану. Идут бои в Дробышево, позиционные столкновения отмечаются у Святогорска и Коровьего Яра. Южнее продолжается осторожное продвижение в направлении Славянска — бои ведутся близ Миньковки и в прилегающем лесном массиве, где украинские войска пытаются организовать оборону. Константиновка, расположенная восточнее Славянска, продолжает погружаться в оперативное окружение — российские штурмовые подразделения вплотную приблизились к Берестоку.

Обмен дальними ударами продолжается с прежней интенсивностью, хотя военные аналитики фиксируют снижение масштаба российских ударов по украинской энергетической инфраструктуре. Это произошло несколько дней назад, предположительно на фоне мирных переговоров в Женеве. В ночь на 19 февраля украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Великих Луках Псковской области, вызвав пожар. В Брянской области в результате атак дронов пострадали мирные жители, одна женщина погибла. Белгород продолжает находиться под ударами реактивных систем залпового огня HIMARS. В ответ российские вооружённые силы нанесли удары по Лозовой в Харьковской области, обесточив крупнейшую котельную города.

Отдельного внимания заслуживает возросшая активность авиации НАТО в районе польского города Жешув, где расположена военная авиабаза, используемая как основной логистический узел для поставок вооружений на Украину. За одни сутки здесь приземлились медицинские борта из нескольких европейских стран — Cessna Citation Bravo из австрийского Инсбрука, самолёт государственной службы экстренной авиационной медицины Польши Learjet 75 и немецкий Dornier 328-310 компании, специализирующейся на оказании экстренной помощи. Данные зафиксированы на сервисе Flightradar. Ряд наблюдателей полагает, что подобная активность может свидетельствовать об эвакуации раненых иностранных военных специалистов с территории Украины.

В информационном пространстве продолжается дискуссия о перспективах конфликта. Финский генерал-майор Сами Нурми заявил, что украинская армия способна продержаться против российских вооружённых сил ещё два года, но лишь при условии активной финансовой и военной поддержки со стороны НАТО. Финляндия в последнее время перехватывает у Германии инициативу в части публичных военных оценок — немецкие генералы стали значительно осторожнее в своих прогнозах. Иную точку зрения высказывает бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, который считает, что при сохранении текущей динамики российские войска до конца текущего года могут занять Николаев и Одессу, а также подступить к Киеву.

