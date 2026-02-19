Астролог Тамара Глоба разглядела, когда кончится СВО: Предсказание прозвучало в прогнозе на 2026-й

12:26, 19 фев 2026

Астролог Тамара Глоба опубликовала в Сети расширенный прогноз на 2026 год, приуроченный к наступлению Китайского Нового года. В нём она коснулась темы, которая не теряет актуальности с февраля 2022-го: когда завершится специальная военная операция на Украине. По версии звездочёта, шанс на мирные договорённости появится в конце лета — начале осени нынешнего года. Однако сама же Глоба оговорилась, что всё может «перейти на следующий год». Информацию о прогнозе распространили тематические ресурсы и телеканал «Москва 24», на эфире которого астролог изложила свои тезисы.

Год огненной лошади: перемены без гарантий

Согласно китайскому календарю, 2026-й — год огненной лошади, который принято считать временем великих свершений и кардинальных перемен. Тамара Глоба подхватила эту символику и предупредила: лошадь — животное негибкое, а значит, тем, кто столкнулся с трудностями, лучше переждать непростой период, нежели бороться с обстоятельствами напролом.

Подводя итоги 2025 года, астролог констатировала: для одних он сложился удачно, другие были вынуждены «уйти в тень». В наступившем году, по её убеждению, каждый будет «пожинать плоды» того, что было заложено в прошлом.

Война и звёзды

В части, касающейся военного конфликта, Глоба не торопится обнадёживать. Начало 2026-го, по её словам, не принесёт затишья на фронте. Первый месяц осени ознаменуется очередным противостоянием Марса — планеты, которую астрологи традиционно связывают не только с войной, но и со строительством, спортом и политическими переворотами. Именно в этот период, считает Глоба, мир увидит масштабные геополитические потрясения.

Тем не менее «миротворческие завихрения», как выразилась сама астролог, стоит ожидать в конце лета — начале осени: тогда, по её версии, дипломатия сыграет ключевую роль и появятся «мощные договорённости». При этом она не называет конкретных дат и тут же делает оговорку о высокой вероятности переноса событий на 2027 год.

Россия, Восток и Южная Америка

Отдельный блок прогноза посвящён геополитическому положению России. Глоба утверждает, что страна с 2022 года вступила в новую историческую фазу, которая завершится в 2028-м. Именно тогда, по её убеждению, России удастся продемонстрировать всему миру правильность избранного курса.

В текущем году, настаивает астролог, Москва заключит множество выгодных союзов — прежде всего благодаря восточному вектору внешней политики. Во второй половине года ожидается активное укрепление связей с государствами Южной Америки.

История несбывшихся прогнозов

Примечательно, что нынешний прогноз — уже третья попытка Тамары Глобы угадать дату завершения СВО. В 2022 году она заявляла, что операция продлится не менее года и завершится в августе 2024-го. Когда этого не произошло, астролог скорректировала позицию: военные действия начнут стихать осенью 2024-го, а «крепкий мир» наступит к 2026 году. Этот прогноз также не оправдался. Провалы Глоба объясняла «высокой вариативностью» происходящего.

Расплывчатость формулировок в подобных предсказаниях закономерна: её объясняет так называемый эффект Барнума — психологический феномен, при котором люди склонны принимать за точное описание своей ситуации общие и позитивно окрашенные утверждения. Любое туманное пророчество при желании можно «подогнать» под самые разные события.

Руководитель идеологического отдела телеканала «Царьград» Михаил Тюренков поставил вопрос ребром: не пора ли публикации об астрологических влияниях на политику, бизнес и личную жизнь приравнять к пропаганде — с соответствующими последствиями для их авторов и распространителей. Напомним, что астрология официально признана лженаукой.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru