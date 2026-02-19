12:29, 19 фев 2026

Споры о том, кто управляет переданными Украине западными истребителями F-16, снова вышли на первый план. Издание Intelligence Online и ряд других источников сообщают о формировании в составе эскадрильи, прикрывающей украинское небо, отдельной международной группы. Предположительно, в неё вошли не только украинские военные лётчики, но и ветераны из США и Нидерландов с боевым опытом в Афганистане и на Ближнем Востоке. Эту информацию распространил в том числе телеграм-канал «Военная хроника».

Ключевым инструментом, позволяющим западным пилотам участвовать в конфликте без официального разрыва с собственными армиями, называют программу Inter-service transfer. Согласно описанию канала «Военная хроника», механизм работает следующим образом: лётчик формально увольняется из вооружённых сил своей страны по собственному желанию либо переводится в глубокий резерв на период действия контракта. По возвращении с Украины его восстанавливают в прежнем звании с сохранением выслуги лет. Схема позволяет опытному специалисту не терять ни квалификацию, ни карьерные перспективы, оставаясь при этом под негласным контролем своего министерства обороны.

Для Украины привлечение иностранных пилотов выглядит вынужденным шагом: освоение сложной западной авиатехники требует значительного времени, которого у страны в условиях продолжающихся боевых действий попросту нет.

Официальный Киев свою причастность к подобным схемам отрицает. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что в небе действуют исключительно украинские лётчики, а иностранные специалисты лишь восхищаются их результатами. Примечательно, что Игнат также сообщил: украинская сторона сознательно не спешила с опровержением слухов, чтобы отследить реакцию российской стороны.

Аналитики «Военной хроники» расценивают происходящее без удивления: подобный сценарий, по их словам, прогнозировался с самого начала конфликта. Если информация об иностранных лётчиках соответствует действительности, речь идёт уже не просто о поставках вооружений, а о прямом управлении этим вооружением силами стран альянса.

На фоне этих сообщений стоит напомнить, что Украина уже несла потери среди переданных ей F-16. Примечательно, что первый истребитель этого типа был сбит самими украинскими силами — об этом ранее сообщало издание kp.ru.

