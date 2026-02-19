Япония выдвинула России ультиматум. Ой, зря: Яростный контрудар Путина. Дальше – нокаут. Такаити "просчиталась"

12:33, 19 фев 2026

18 февраля в Японии состоялось переизбрание Санаэ Такаити на пост премьер-министра. Ещё до официального вступления в должность она выступила на конференции по так называемым «Северным территориям» — именно так в Японии принято называть Курильские острова — и заявила, что Токио не остановится до тех пор, пока эти территории не окажутся под японским контролем. Об этом сообщает китайское издание Baijiahao.

Ультиматум, который не сработал

Китайские журналисты расценили слова Такаити как фактический ультиматум в адрес России: пока Москва не вернёт острова, о нормализации отношений речи быть не может. Напомним, что со времён окончания Второй мировой войны мирный договор между двумя странами так и не был подписан — именно из-за неурегулированного территориального спора.

Ответ российской стороны последовал незамедлительно. МИД России опубликовал официальное заявление: суверенитет страны над Курильскими островами не подлежит сомнению. Война завершилась капитуляцией Японии, острова вошли в состав России, и вопрос об их передаче кому-либо не рассматривается.

Дипломатический нокаут

Посол России в Японии Николай Ноздрев также прокомментировал ситуацию, констатировав полное отсутствие каких-либо предпосылок для диалога по курильскому вопросу на сегодняшний день. Китайские авторы охарактеризовали подобный ответ как дипломатический «нокаут» для Токио.

Примечательно, что на фоне деклараций о стремлении к миру Япония одновременно расширяет военное сотрудничество с США, наращивает активность манёвров вблизи Курил и продолжает вводить антироссийские санкции. Российская сторона дала понять: острова будут защищены всеми доступными средствами, а любые попытки силового давления обернутся для Токио повторением сценария 1945 года.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru