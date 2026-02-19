12:40, 19 фев 2026

Китайский информационный портал Baijiahao в феврале 2026 года опубликовал аналитический материал, в котором авторы попытались объяснить природу влияния российского президента Владимира Путина на мировую политику и его окружение. Обозреватели издания пришли к выводу, что глава Кремля обладает редкой способностью полностью подчинять себе любое пространство, в котором находится.

По мнению авторов статьи, ключевое качество Путина — абсолютный контроль над собственными эмоциями. Журналисты описывают момент его появления в зале: никто не отдаёт команд, однако присутствующие инстинктивно замолкают. «Какая-то сила в этом человеке заставляет всех затаить дыхание», — цитирует издание собственных аналитиков, характеризуя этот эффект как нечто, не поддающееся рациональному объяснению.

Отдельное внимание китайские обозреватели уделили тому, что они назвали «хищной стратегией выжидания». По их оценке, Путин никогда не действует импульсивно — он наблюдает за развитием ситуации, осознавая, что время и ресурсы работают в его пользу. Это качество авторы сравнили с поведением льва, который не преследует каждую движущуюся цель, а терпеливо ждёт нужного момента. Именно такая модель поведения, по мнению портала, выводит оппонентов из равновесия и лишает их самообладания.

Особый акцент в материале сделан на непредсказуемости российского лидера — качестве, которое близко китайской философской традиции. Авторы проводят прямую параллель с трактатом Сунь-цзы «Искусство войны»: «Предсказуемость — это уязвимость. Когда противники знают ваши следующие шаги, они успевают подготовиться». Применение дезинформации и тактических ложных манёвров, по мнению журналистов, вынуждает оппонентов совершать системные стратегические просчёты.

В историческом контексте Путина поставили в один ряд с Александром Македонским, Юлием Цезарем и Наполеоном Бонапартом. Среди дополнительных достоинств российского президента китайские аналитики выделили умение консолидировать внутреннее пространство страны прежде, чем выходить на внешнеполитическую арену. Схожую оценку в 2024 году давал и британский политик Джордж Гэллоуэй, заявивший, что Путин обладает «ангельским терпением».

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru