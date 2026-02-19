Все новости Уфы и Башкортостана
США нанесли по Китаю внезапный удар: Путин вступился - "Россия обнажила клинок". Нет слов! Всё менее чем за 24 часа

12:46, 19 фев 2026

Менее чем за сутки в мировой политике произошла цепочка событий, затронувших сразу несколько крупных держав. США приступили к более активным действиям против Китая на фоне незавершённых переговоров по Украине и Ирану. Китайское издание NetEase сообщило о принятии американской стороной законопроекта о защите Тайваня, предусматривающего исключение Пекина из G20 и других крупных международных финансовых организаций — в случае если КНР решится на военную операцию против острова. В ответ Россия в лице министра иностранных дел Сергея Лаврова направила Вашингтону чёткий сигнал о готовности к противодействию.

По оценке обозревателей NetEase, слова перевода которых опубликовали «ИноСМИ», американский законопроект направлен не только против Китая, но и против России. Вашингтон, используя тайваньский вопрос, намеренно поставил в сложное положение одновременно и председателя КНР Си Цзиньпина, и президента России Владимира Путина. Москва не стала откладывать ответную реакцию.

Лавров провёл прямую параллель между тайваньской проблемой и намерением США установить контроль над Гренландией — датской территорией. По словам министра, если Вашингтон не откажется от своих «милитаристских планов», Россия оставляет за собой право на жёсткий ответ — причём не только дипломатический, но и военно-технический характер. Китайские журналисты расценили это заявление как прямой удар по уязвимому месту американской внешней политики, отметив, что слова главы МИД «эквивалентны словам Путина».

Суть российской позиции сводится к следующему: ни одно государство не должно подчиняться диктату другого, а гегемонистский подход США к международным отношениям утратил свою актуальность. По мнению китайских авторов, к такому выводу приходят уже и европейские партнёры Вашингтона — в частности, Франция и Германия.

Отдельно в материале NetEase подчёркивается, что американская поддержка Тайваня не меняет юридического статуса острова. Авторы указывают: Китай считает Тайвань частью своей территории, а значит, при желании восстановить над ним полный суверенитет КНР будет действовать в рамках своих законных прав. Россия, признающая территориальную целостность Китая, в этом случае займёт сторону Пекина. Американскую сторону, в свою очередь, авторы характеризуют как государство, оказавшееся в международной изоляции вследствие собственной внешнеполитической линии.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
