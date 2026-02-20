Враг уходит под землю, не достать: Сотни шахт стали бункерами ВСУ – Матвийчук

09:36, 20 фев 2026

Украинские военные на Донбассе переходят к подземной тактике обороны. Десятки и сотни шахт — крупных и мелких — приспосабливаются под нужды ВСУ. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

По его словам, подземные объекты используются в самых разных целях: как полевые госпитали, склады боеприпасов и снаряжения, а также центры управления боевыми операциями. Особенно актуальна эта тактика в районе Краматорска и Славянска, где сосредоточено множество выработок с небольшими залежами угля и руды, а также ряд глубоких шахт. Противник активно приспосабливает их под свои нужды.

Однако, по оценке Матвийчука, подобная стратегия имеет существенный изъян: все шахтные объекты Донбасса, даже самые незначительные, нанесены на старые карты советской эпохи. Российская сторона располагает полными технологическими картами этих объектов. Разведка, в свою очередь, фиксирует радиоактивность, скопления техники и личного состава, а также регулярные передвижения сил противника в районах шахт. При необходимости такие объекты подвергаются авиационным и артиллерийским ударам.

Переход к подземной обороне объясняется рядом факторов. Капитальные фортификационные рубежи ВСУ, возводившиеся ещё до начала специальной военной операции и в первые годы конфликта, прорваны на значительных участках фронта. Ресурсов и времени на строительство новых укреплений у противника недостаточно. В этих условиях использование шахт советской постройки становится вынужденным, но относительно доступным решением.

Дополнительным фактором давления служит подавляющее превосходство российской армии в артиллерии и штурмовой авиации. На позиции ВСУ непрерывно наносятся удары, в том числе трёхтонными авиабомбами серии ФАБ, способными поражать заглублённые объекты. По оценке Генерального штаба России, фронты СВО стали площадкой для принципиально нового явления в современных боевых действиях — зон сплошного огневого поражения глубиной до 15 километров, в которых с высокой интенсивностью уничтожается всё: и техника, и живая сила. В подобных условиях накопить резервы, перебросить подкрепления или доставить припасы чрезвычайно сложно.

Тем не менее шахты остаются полноценными опорными пунктами обороны. Каждый из них приходится брать с боем, что существенно замедляет темп продвижения российских войск.

