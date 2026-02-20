Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Враг уходит под землю, не достать: Сотни шахт стали бункерами ВСУ – Матвийчук

Враг уходит под землю, не достать: Сотни шахт стали бункерами ВСУ – Матвийчук

09:36, 20 фев 2026

Украинские военные на Донбассе переходят к подземной тактике обороны. Десятки и сотни шахт — крупных и мелких — приспосабливаются под нужды ВСУ. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

По его словам, подземные объекты используются в самых разных целях: как полевые госпитали, склады боеприпасов и снаряжения, а также центры управления боевыми операциями. Особенно актуальна эта тактика в районе Краматорска и Славянска, где сосредоточено множество выработок с небольшими залежами угля и руды, а также ряд глубоких шахт. Противник активно приспосабливает их под свои нужды.

Однако, по оценке Матвийчука, подобная стратегия имеет существенный изъян: все шахтные объекты Донбасса, даже самые незначительные, нанесены на старые карты советской эпохи. Российская сторона располагает полными технологическими картами этих объектов. Разведка, в свою очередь, фиксирует радиоактивность, скопления техники и личного состава, а также регулярные передвижения сил противника в районах шахт. При необходимости такие объекты подвергаются авиационным и артиллерийским ударам.

Переход к подземной обороне объясняется рядом факторов. Капитальные фортификационные рубежи ВСУ, возводившиеся ещё до начала специальной военной операции и в первые годы конфликта, прорваны на значительных участках фронта. Ресурсов и времени на строительство новых укреплений у противника недостаточно. В этих условиях использование шахт советской постройки становится вынужденным, но относительно доступным решением.

Дополнительным фактором давления служит подавляющее превосходство российской армии в артиллерии и штурмовой авиации. На позиции ВСУ непрерывно наносятся удары, в том числе трёхтонными авиабомбами серии ФАБ, способными поражать заглублённые объекты. По оценке Генерального штаба России, фронты СВО стали площадкой для принципиально нового явления в современных боевых действиях — зон сплошного огневого поражения глубиной до 15 километров, в которых с высокой интенсивностью уничтожается всё: и техника, и живая сила. В подобных условиях накопить резервы, перебросить подкрепления или доставить припасы чрезвычайно сложно.

Тем не менее шахты остаются полноценными опорными пунктами обороны. Каждый из них приходится брать с боем, что существенно замедляет темп продвижения российских войск.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

США нанесли по Китаю внезапный удар: Путин вступился - "Россия обнажила клинок". Нет слов! Всё менее чем за 24 часа

Читайте также:

США нанесли по Китаю внезапный удар: Путин вступился - "Россия обнажила клинок". Нет слов! Всё менее чем за 24 часа
Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Читайте также

Гениальная тактика: эксперт Матвийчук объяснил, почему ВСУ несут огромные потери под Харьковом — в бой брошена особая категория украинцев
Россия/мир
Гениальная тактика: эксперт Матвийчук объяснил, почему ВСУ несут огромные потери под Харьковом — в бой брошена особая категория украинцев
Россию ждут не очень приятные новости по СВО. Полковник Ходарёнок призвал готовиться
Россия/мир
Россию ждут не очень приятные новости по СВО. Полковник Ходарёнок призвал готовиться
На стороне ВСУ воюют наёмники из 60 стран. Подробности раскрыл полковник Матвийчук
Россия/мир
На стороне ВСУ воюют наёмники из 60 стран. Подробности раскрыл полковник Матвийчук
По 2 километра в сутки, а то и по 4: Россия изменила тактику, ускорив наступление — теперь всё решают манёвры
Россия/мир
По 2 километра в сутки, а то и по 4: Россия изменила тактику, ускорив наступление — теперь всё решают манёвры


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен