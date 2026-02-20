09:41, 20 фев 2026

В польский Жешув — ключевой логистический узел на западной границе Украины — 20 февраля 2026 года экстренно прибыл Boeing 737 скандинавской авиакомпании SAS, выполненный в конфигурации летающего госпиталя. Об этом сообщили военные наблюдатели, фиксирующие воздушный трафик в регионе. За всё время специальной военной операции подобные санитарные борты приземлялись в Жешуве лишь трижды, и каждый раз, по данным экспертов, речь шла об эвакуации иностранных военнослужащих высокого ранга.

Жешув как узловой пункт

Польский Жешув давно получил неофициальный статус «ворот Украины для Запада». Именно через этот транспортный узел с начала конфликта осуществляются военные поставки, переброска инструкторов и ротация иностранного контингента. Прибытие норвежского медицинского борта в этот конкретный аэропорт военные аналитики расценивают как показательный факт, а не случайное совпадение.

Версии военных экспертов

Военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник Виктор Баранец в комментарии телеканалу «Царьград» высказал предположение о том, что самолёт был направлен за «крупными птицами» — высокопоставленными иностранными военными, пострадавшими в ходе недавних ударов по украинским штабам. По его словам, речь может идти о последствиях атаки на базу, где находились советники, координировавшие применение систем HIMARS по российскому приграничью.

По словам Баранца, раненых иностранных военных, как правило, сначала доставляют в польские медицинские учреждения, а затем переправляют в госпиталь НАТО в Германии и далее — на родину. Тяжелораненых отправляют в США. Аналогичная схема, по его данным, применялась и прежде — в частности, после поражения крупного командного пункта в Харьковской области, где также находились американские офицеры.

Удары по западу Украины

Председатель президиума организации «Офицеры России», генерал-майор, Герой России Сергей Липовой в интервью «Первому русскому» телеканалу подтвердил, что российские войска в последнее время активизировали удары по западным районам Украины, где расположены учебные центры и объекты инфраструктуры противника. По его словам, одна из недавних атак могла существенно сократить число иностранных специалистов или привела к потерям среди ключевых лиц.

Липовой также отметил, что подобные потери, как правило, засекречиваются. В странах, откуда прибыли пострадавшие, возможно появление некрологов с нейтральными формулировками о причинах гибели. Те же, кто выжил, по словам генерала, получат «урок на всю жизнь».

Позиция аналитиков

Ряд военных аналитиков сходится во мнении, что географическая удалённость объектов от линии фронта перестала служить надёжной гарантией безопасности для иностранного военного присутствия на Украине. Участившиеся санитарные перелёты в Жешув эксперты рассматривают как косвенное свидетельство точности и результативности российских ударов по тыловой инфраструктуре.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru