Удар 300 БПЛА сразу после доставки из США 100 тонн оружия. Враг прорывается из Одессы: Дроны утюжат наши регионы. Большое испытание для ПВО

09:50, 20 фев 2026

В ночь на 20 февраля 2026 года российские системы противовоздушной обороны отражают очередной крупный удар со стороны Вооружённых сил Украины. Совокупно за полтора суток зафиксировано применение более 300 беспилотных летательных аппаратов и боеприпасов реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом сообщают Министерство обороны России и военные аналитики «Военной Хроники».

Хроника перехватов

По данным Минобороны России, только в промежутке с 20:00 до 23:00 силы ПВО уничтожили 48 украинских дронов самолётного типа. Из них 16 — над Краснодарским краем, 16 — над Крымом, 7 — над Азовским морем, 6 — над Чёрным морем, 2 — над Белгородской областью и 1 — над Республикой Адыгея.

В период с 16:00 до 20:00 того же дня ПВО уничтожило ещё 34 беспилотника: 12 — над Краснодарским краем, 10 — над акваторией Азовского моря, 7 — над акваторией Чёрного моря, 4 — над Крымом, 1 — над Белгородской областью. Судя по направлению атак, целью является юг России, а запуски производятся в том числе из Одесской и Николаевской областей.

Волна 18–19 февраля

По данным аналитиков «Военной Хроники», за 20 часов — приблизительно с полудня 18 февраля — над территорией России было сбито 233 украинских БПЛА самолётного типа. Из них 131 — над Брянской областью, 77 — над Смоленской, 15 — над Новгородской, 14 — над Тверской.

Официальная статистика Минобороны за ночь на 19 февраля зафиксировала уничтожение 113 дронов: 50 — над Брянской областью, 35 — над Смоленской, 12 — над Тверской, 10 — над Новгородской, 4 — над Ленинградской и 2 — над Калужской областью.

Потери и разрушения на земле

Несмотря на эффективную работу ПВО, полностью избежать ущерба не удалось. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о повреждении трассы Харьков — Симферополь — Ялта в результате сброса авиабомб: пострадал асфальт и бетонные опоры, жертв нет.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз поздно вечером 19 февраля подтвердил: в результате ударов дронов-камикадзе в селе Солова повреждены два гражданских автомобиля, в селе Воронок — частный дом, пострадавших нет. Политик Олег Царёв уточнил, что за сутки в Белгороде ранено не менее 9 человек, а в Брянской области погиб один и ранено не менее 7 мирных жителей.

Губернатор Белгородской области подтвердил факт массированного ракетного обстрела: по городу было выпущено 14 боеприпасов HIMARS, повреждены объекты энергетики, частный дом, коммерческий объект и 6 автомобилей. Помимо этого, в Грайворонском округе при атаке украинского дрона пострадали трое мирных жителей.

В Псковской области возник пожар после удара по нефтебазе в Великих Луках — предварительно, речь идёт об объекте военного назначения «Великолукская». Ресурсы, аффилированные с противником, заявили о поражении ТЭЦ в Белгороде и новом блэкауте, однако российские источники эту информацию не подтвердили в полном объёме.

Сравнение с «ужасами 16 февраля»

Несмотря на масштаб, текущие атаки не достигли уровня удара 16 февраля. Тогда, по словам губернатора Богомаза, только над Брянской областью с 8:00 утра 15 февраля было уничтожено 229 вражеских БПЛА — такого количества одновременных запусков по одному региону прежде не фиксировалось. В результате пострадала энергетическая инфраструктура, однако благодаря слаженным действиям энергетиков и резервной генерации тепло- и энергоснабжение в Брянске и пяти муниципальных образованиях было восстановлено в течение трёх часов.

100 тонн оружия из Дувра

Масштаб атак напрямую связан с продолжающимися западными военными поставками. По данным «Военной Хроники», незадолго до начала ударов грузовой Boeing 747-4B5F американской авиакомпании Kalitta Air выполнил перелёт с авиабазы Дувр (штат Делавэр, США) в аэропорт Жешув-Ясенка на востоке Польши. На борту находилось более 100 тонн военного снаряжения, предназначенного для Украины.

Военные аналитики указывают: страны НАТО, испытывая ограничения в поставках традиционных вооружений, всё активнее делают ставку на передачу беспилотных систем, в том числе организуя производство за пределами Украины. По оценке экспертов, технологическое противостояние, схожее с тем, что разворачивалось в 2023–2024 годах, может повториться — но уже преимущественно в беспилотном формате и на принципиально ином уровне.

Обнулили и генералов, и натовских инструкторов. За Белгород. В Жешув доставили непростых вояк

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
