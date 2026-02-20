Срочное обращение. Ядерная катастрофа и ООН: США впервые публично назвали сроки войны. Трамп поставил ультиматум Ирану, Лондон – Трампу

09:55, 20 фев 2026

Президент США Дональд Трамп на заседании Совета мира публично установил временны́е рамки для Ирана: Тегеран обязан заключить ядерную сделку в течение 10–15 дней. Одновременно Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщает, что Вашингтон рассматривает возможность ограниченного превентивного удара по иранским объектам — с последующей эскалацией, если Иран откажется от требований. Великобритания, в свою очередь, закрыла американцам доступ к стратегическим военным базам для проведения операции. Иран обратился к Совету Безопасности ООН. О развитии событий сообщают Wall Street Journal, Times, Fox News и «Военная Хроника».

Ультиматум с часами

Выступая перед участниками Совета мира, Трамп обозначил срок переговоров предельно чётко: «10–15 дней максимум». По его словам, этого времени должно быть достаточно для того, чтобы Иран принял условия американской стороны. Помимо этого, американский президент высказался о будущей роли созданного им Совета мира — по замыслу Трампа, структура со временем возьмёт на себя функцию надзора за ООН, обеспечивая её «надлежащую работу».

Однако объявленные 10–15 дней могут оказаться сугубо декларативными. Сенаторы от Демократической партии внесли резолюцию, запрещающую президенту атаковать Иран без санкции Сената. Голосование запланировано уже на следующей неделе — и именно это обстоятельство, по оценке ряда аналитиков, может вынудить Трампа действовать значительно раньше объявленного срока. Некоторые эксперты допускают, что удар может быть нанесён в ближайшие 72 часа — прежде чем Сенат успеет проголосовать.

Что планирует Вашингтон

По данным Wall Street Journal, речь идёт о первоначальном ограниченном ударе — по нескольким военным или правительственным объектам Ирана. Цель такого сценария — принудить Тегеран к отказу от обогащения урана и подписанию соглашения. Если иранская сторона не отреагирует на первый удар согласием, США готовы перейти к широкомасштабной кампании против правительственных объектов страны.

Эксперты не исключают применения тактического ядерного оружия для поражения наиболее защищённых подземных объектов иранской ядерной инфраструктуры. США ужесточили свою позицию и на переговорах: по имеющимся сведениям, Вашингтон выдвинул Тегерану требование о полном демонтаже ядерной программы — без промежуточных вариантов.

Иран — в ООН, Британия — против США

Постоянный представитель Ирана при ООН направил письмо генеральному секретарю организации и членам Совета Безопасности с призывом остановить угрозы применения силы со стороны США. В документе говорится, что заявления американского президента «указывают на реальный риск военной агрессии». Иранская сторона подчеркнула: Тегеран не намерен инициировать военные действия, однако оставляет за собой право на ответные меры в случае нападения.

Великобритания, со своей стороны, заблокировала американским военным доступ к двум стратегически важным объектам — базе на острове Диего-Гарсия в Индийском океане и авиабазе Фэрфорд на территории Англии. По данным Times, причиной разногласий стала сделка о передаче Диего-Гарсия Маврикию: Трамп первоначально её одобрил, а впоследствии охарактеризовал как «акт великой глупости». Диего-Гарсия рассматривалась как одна из ключевых точек базирования для возможных операций против Ирана. Fox News при этом продолжает сообщать о намерениях Трампа задействовать эти базы — не упоминая факт введённых Лондоном ограничений.

Израиль и военная активность США

В регионе фиксируется заметная активизация американских военных. Самолёты дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry начали регулярные полёты над Израилем и Саудовской Аравией. Радиолокационная система AN/APY-2, которой оснащены эти машины, способна обнаруживать воздушные цели на дальности от 520 до 650 километров — один борт контролирует воздушное пространство площадью свыше 310 000 кв. км.

Параллельно, по имеющимся данным, активизировались самолёты радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler, работающие в связке с «авакс»-ами. Эти машины фиксируют включение иранских радаров ПВО и передают координаты ударным F-15E для немедленного поражения. Сообщается о перемещении самолётов РЭБ вдоль границы Иордании с Ираком и Сирией в направлении Ирана: от ближайшего к Тегерану иракского города до иранской столицы — около 450 километров.

Израиль, по данным военных корреспондентов «Первого Харьковского», демонстрирует признаки нарастающего беспокойства — через аффилированные медиаресурсы в США распространяются материалы, которые авторы квалифицируют как «фейковые утечки» из Женевы, Вашингтона и Госдепартамента. Самостоятельного первого удара Израиль пока не наносит.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru