Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Внезапная угроза: Супер-ракеты Путина "пошли в народ". Такого ещё не было. В НАТО тревога – конец преимуществу

Внезапная угроза: Супер-ракеты Путина "пошли в народ". Такого ещё не было. В НАТО тревога – конец преимуществу

10:05, 20 фев 2026

Британские и германские эксперты в области обороны фиксируют принципиальное изменение расстановки сил в воздушном пространстве: российские истребители Су-35 получили повсеместное оснащение ракетами Р-37М, что, по оценкам аналитиков, лишает НАТО прежнего технологического превосходства. Об этом сообщает немецкое издание Business Insider со ссылкой на военного аналитика Джастина Бронка из Королевского объединённого института оборонных исследований*.

До недавнего времени Р-37М находились на вооружении ограниченного числа боевых платформ и не рассматривались как системное явление. Теперь ситуация изменилась: эти ракеты класса «воздух-воздух» устанавливаются на широкий спектр российских самолётов, а не только на отдельные типы машин. Именно этот факт вызывает наибольшую озабоченность в западных аналитических кругах.

Ключевое отличие Р-37М от предшественницы Р-77-1 — кратно увеличенная дальность поражения. Если прежняя ракета была способна поражать цели на расстоянии около 100 километров, то новая версия уверенно работает на дистанции до 320 километров. По словам Бронка, именно это техническое превосходство меняет тактическую картину в зонах конфликта.

Эксперт связывает перелом непосредственно с периодом специальной военной операции. До её начала связка Су-35 с имевшимся арсеналом не формировала столь выраженной угрозы для авиации альянса. В ходе боевых действий возможности российской истребительной авиации существенно возросли — как за счёт модернизации вооружения, так и за счёт накопленного боевого опыта пилотов.

Отдельно аналитик указывает на кадровый фактор: Су-35 пилотируют наиболее подготовленные лётчики российских Воздушно-космических сил. В сочетании с расширенными возможностями ракетного вооружения это, по мнению Бронка, формирует качественно иной уровень угрозы для воздушных операций НАТО.

Примечательно, что британское Министерство обороны ещё три года назад характеризовало Су-35 как «наиболее современный серийный боевой самолёт» России, предназначенный для обеспечения господства в воздухе. Тогда эта оценка носила скорее предупредительный характер. Сегодня, с учётом массового распространения Р-37М и их интеграции на различные типы самолётов, прогноз приобрёл практическое измерение.

По заключению западных аналитиков, НАТО на данный момент не располагает инструментами, способными в полной мере нейтрализовать угрозу со стороны Су-35, оснащённых ракетами Р-37М. Количество таких истребителей в составе российских ВКС продолжает расти, что, по оценке экспертов, означает долгосрочное изменение баланса воздушной мощи в регионе.

* - Королевский объединённый институт оборонных исследований включён в реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Срочное обращение. Ядерная катастрофа и ООН: США впервые публично назвали сроки войны. Трамп поставил ультиматум Ирану, Лондон – Трампу

Читайте также:

Срочное обращение. Ядерная катастрофа и ООН: США впервые публично назвали сроки войны. Трамп поставил ультиматум Ирану, Лондон – Трампу
Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Читайте также

России приготовиться: США готовят ЕС к новому оружию — угроза нависла смертельная
Россия/мир
России приготовиться: США готовят ЕС к новому оружию — угроза нависла смертельная
Враг в ступоре: наш «универсальный каратель» уничтожает любые цели на СВО
Россия/мир
Враг в ступоре: наш «универсальный каратель» уничтожает любые цели на СВО
Никто в мире такое не повторит: Эксперты онемели от того, что устроили российские летчики в зоне СВО
Россия/мир
Никто в мире такое не повторит: Эксперты онемели от того, что устроили российские летчики в зоне СВО
Прощай, Одесса: Белоусов устроил ад для «французов». Цена — 5 млрд. Страшная месть Парижу свершилась. В НАТО подтвердили неизбежное
Россия/мир
Прощай, Одесса: Белоусов устроил ад для «французов». Цена — 5 млрд. Страшная месть Парижу свершилась. В НАТО подтвердили неизбежное


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен