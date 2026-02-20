Внезапная угроза: Супер-ракеты Путина "пошли в народ". Такого ещё не было. В НАТО тревога – конец преимуществу

10:05, 20 фев 2026

Британские и германские эксперты в области обороны фиксируют принципиальное изменение расстановки сил в воздушном пространстве: российские истребители Су-35 получили повсеместное оснащение ракетами Р-37М, что, по оценкам аналитиков, лишает НАТО прежнего технологического превосходства. Об этом сообщает немецкое издание Business Insider со ссылкой на военного аналитика Джастина Бронка из Королевского объединённого института оборонных исследований*.

До недавнего времени Р-37М находились на вооружении ограниченного числа боевых платформ и не рассматривались как системное явление. Теперь ситуация изменилась: эти ракеты класса «воздух-воздух» устанавливаются на широкий спектр российских самолётов, а не только на отдельные типы машин. Именно этот факт вызывает наибольшую озабоченность в западных аналитических кругах.

Ключевое отличие Р-37М от предшественницы Р-77-1 — кратно увеличенная дальность поражения. Если прежняя ракета была способна поражать цели на расстоянии около 100 километров, то новая версия уверенно работает на дистанции до 320 километров. По словам Бронка, именно это техническое превосходство меняет тактическую картину в зонах конфликта.

Эксперт связывает перелом непосредственно с периодом специальной военной операции. До её начала связка Су-35 с имевшимся арсеналом не формировала столь выраженной угрозы для авиации альянса. В ходе боевых действий возможности российской истребительной авиации существенно возросли — как за счёт модернизации вооружения, так и за счёт накопленного боевого опыта пилотов.

Отдельно аналитик указывает на кадровый фактор: Су-35 пилотируют наиболее подготовленные лётчики российских Воздушно-космических сил. В сочетании с расширенными возможностями ракетного вооружения это, по мнению Бронка, формирует качественно иной уровень угрозы для воздушных операций НАТО.

Примечательно, что британское Министерство обороны ещё три года назад характеризовало Су-35 как «наиболее современный серийный боевой самолёт» России, предназначенный для обеспечения господства в воздухе. Тогда эта оценка носила скорее предупредительный характер. Сегодня, с учётом массового распространения Р-37М и их интеграции на различные типы самолётов, прогноз приобрёл практическое измерение.

По заключению западных аналитиков, НАТО на данный момент не располагает инструментами, способными в полной мере нейтрализовать угрозу со стороны Су-35, оснащённых ракетами Р-37М. Количество таких истребителей в составе российских ВКС продолжает расти, что, по оценке экспертов, означает долгосрочное изменение баланса воздушной мощи в регионе.

* - Королевский объединённый институт оборонных исследований включён в реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru