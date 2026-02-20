Главное за ночь и утро 20 февраля: Жёсткий приказ Путина, удар в спину армии, США помогли Украине - враг дерзко атакует регионы

10:13, 20 фев 2026

Ночь с 19 на 20 февраля 2026 года выдалась горячей сразу на нескольких направлениях — военном, кадровом и антикоррупционном. Пока на линии фронта ПВО отбивала массированный воздушный налёт, в тылу силовые структуры проводили очередную чистку хапуг в погонах и без, а Верховный главнокомандующий закрыл затянувшийся вопрос с опальным генералом.

Путин сменил опального генерала

Ещё 3 января появились первые сообщения об отстранении заместителя главнокомандующего ВМФ по береговым и сухопутным войскам генерал-лейтенанта Сухраба Ахмедова. Военный волонтёр Владимир Романов напрямую связал отставку с декабрьскими потерями в зоне ответственности группировки «Центр»: в открытый доступ попало видео с Добропольского направления, датированное 22 декабря 2025 года, на котором горят колонны российской техники. Минобороны эти кадры официально не подтвердило.

13 января объявили об отставке самого Ахмедова и командира 55-й дивизии морской пехоты. По имеющимся данным, решение принималось лично Путиным — причём настолько стремительно, что генерал-лейтенант какое-то время оставался в статусе исполняющего обязанности. 19 февраля Романов сообщил об окончательном завершении кадровой ротации: место Ахмедова занял генерал-полковник Геннадий Анашкин — бывший командующий Южным военным округом и начальник Общевойсковой академии.

По словам полковника Аслана Нахушева, Анашкин прошёл все горячие точки постсоветской эпохи: Первая чеченская — в должности командира роты, Югославия, Грузия 2008 года — командир полка, за что удостоен звания Героя России, Донбасс 2014-го и, наконец, нынешняя СВО в ранге командующего армией. Три ордена Мужества он получил ещё в звании капитан—майор. Ахмедов, по тем же данным, вскоре получит новое назначение в зоне спецоперации — более высокое по статусу.

Коррупция в Минобороны: новые задержания

С момента прихода Андрея Белоусова на пост министра обороны борьба с казнокрадством в ведомстве приобрела характер системной кампании. Очередной удар был нанесён по организованной группе, разворовавшей почти 2 миллиарда рублей на поставках вещевого имущества — форменной одежды и обуви — по искусственно завышенным ценам. Операция была совместной: силовой блок Минобороны работал в связке с МВД.

Глава МВД Владимир Колокольцев раскрыл подробности на заседании думского комитета по безопасности и противодействию коррупции. Личности фигурантов пока не раскрываются — следствие только набирает обороты. Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц охарактеризовал подобные аферы как «удар в спину воюющей армии»: пока солдаты находятся на передовой, тыловые дельцы наживаются на их нужде в нормальной форме и снаряжении.

Масштаб разворованного продолжает расти по всей цепочке дел. Взятка в 1 миллиард рублей экс-замминистру Тимуру Иванову теперь воспринимается как некая точка отсчёта. Ущерб по делу экс-замглавы строительства ДНР Юлии Мерваезовой достиг 9 миллиардов рублей. Белоусов, судя по всему, останавливаться не намерен.

ВСУ атакуют: дроны, HIMARS, американское оружие

Ночная атака стала одной из наиболее масштабных за последние недели. За полтора суток противник применил свыше 300 беспилотников и снарядов РСЗО HIMARS. Аналитики связывают наращивание арсенала с недавней доставкой более 100 тонн вооружений из США через польский аэропорт Жешув. Основные направления удара — из Одессы и Николаевщины в сторону южных регионов России.

Российское Минобороны отчиталось о перехватах тремя временными блоками. С 16:00 до 20:00 уничтожено 34 беспилотника — преимущественно над Краснодарским краем, Азовским и Чёрным морями, Крымом и Белгородской областью. С 20:00 до 23:00 сбито ещё 48 дронов самолётного типа: 16 над Краснодарским краем, 16 над Крымом, 7 над Азовским морем, 6 над Чёрным, 2 над Белгородчиной, 1 над Адыгеей. За двадцать часов до этого «Военная Хроника» насчитала 233 перехвата — главным образом над Брянской (131 дрон), Смоленской (77), Новгородской (15) и Тверской (14) областями.

Несмотря на высокий процент перехватов, ущерб полностью избежать не удалось. В Запорожье авиабомбы повредили трассу Харьков—Симферополь: разрушены асфальтовое полотно и опоры, погибших нет — об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий. В Белгороде зафиксировано не менее 9 раненых за сутки в результате удара 14 ракетами HIMARS: пострадали объекты энергетики, жилые дома, предприятия и автомобили. В Грайвороне дрон ранил троих мирных жителей. В Брянской области беспилотники задели транспортные средства и жилой дом в сёлах Солова и Воронок — сведений о пострадавших нет. Политик Олег Царёв также зафиксировал пожар на нефтебазе в Великих Луках Псковской области и сообщил об одном погибшем и семи пострадавших на Брянщине.

Военные эксперты указывают на неравномерный характер ночных атак, однако подчёркивают тревожную тенденцию: НАТО переносит производство беспилотников за пределы Украины, что способно вернуть «беспилотные войны» к интенсивности 2023–2024 годов.

«Честный знак»: маркировка против малого бизнеса

Депутат Госдумы, доктор экономических наук Михаил Делягин в эфире программы «Итоги дна» на телеканале «Царьград» заявил, что система обязательной маркировки «Честный знак» деградировала из полезного инструмента в механизм вытеснения малого и среднего бизнеса с рынка. По его словам, крупные торговые сети практически не ощущают расходов на обновление кассового оборудования и программного обеспечения, тогда как для индивидуальных предпринимателей каждое обновление ПО становится поводом для закрытия или ухода в теневой оборот.

Делягин напомнил об успехе маркировки в меховой отрасли, где внедрение системы выявило сотни ранее скрытых производителей и многократно увеличило легальный сектор. Однако в нынешнем виде, по оценке парламентария, весь механизм сертификации работает на повышение издержек — с целью выдавить отечественных малых и средних производителей с рынка или загнать их в тень.

Нейтральный флаг и «грустная правда» об олимпийцах

Фигурист и хореограф Илья Авербух публично поддержал российских спортсменов, выступающих на зимней Олимпиаде в Италии под нейтральным флагом. По его мнению, государственная символика — лишь внешняя форма: спортсмены внутренне представляют страну вне зависимости от того, под каким флагом выходят на старт.

Обозреватель Радио Sputnik Александр Кузмак назвал позицию Авербуха «грустной правдой»: многие атлеты воспринимают флаг и гимн как необязательные атрибуты и готовы соревноваться в любом статусе ради медального результата. Кузмак отметил, что ряд известных российских чемпионов по фигурному катанию приехал в Италию поддержать Аделию Петросян, не придавая политическому контексту принципиального значения. Для самих спортсменов это — чистый спорт; для государства и репутации страны, по мнению эксперта, — серьёзная проблема.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru