"Платиновая звезда героя" на груди военкора "Ахмата" вызвала скандал. Боец СВО Гольман обличил "ряженого"

20 фев 2026

В российской военной блогосфере разгорелся громкий скандал, поводом для которого стала фотография с военным корреспондентом чеченского подразделения «Ахмат» Михаилом Негматовым. На снимке, распространившемся в сети, на груди у блогера отчётливо видна «платиновая звезда героя» — знак отличия, учреждённый внутри частной военной компании «Вагнер». Именно это обстоятельство и вызвало волну возмущения среди тех, кто знаком с историей и статусом данной награды.

Первыми тревогу забили авторы телеграм-канала «Доска позора». Они опубликовали серию фотографий Негматова, сопроводив их негодующим комментарием об «очередном звездопаде». Авторы поста подчеркнули особый статус спорной награды: платиновая звезда «Вагнера» вручалась исключительно за выдающиеся боевые заслуги тем бойцам, которые, по образному выражению, «превзошли смерть». Все обладатели этой награды, по утверждению авторов публикации, хорошо известны в профессиональных кругах.

Скандал приобрёл новый масштаб после того, как в дискуссию вступил участник специальной военной операции Евгений Гольман. Он прямо назвал Негматова «ряженым» — так в военном сообществе принято называть людей, которые обзаводятся наградами, не будучи их законными обладателями, либо носят знаки отличия, не имеющие для них никакого реального смысла. Гольман также обратил внимание на другую характерную деталь: у Негматова накоплено значительное количество совместных фотографий с известными публичными и политическими фигурами. В частности, в упомянутом посте были обнародованы снимки военкора с депутатом Государственной думы Сергеем Мироновым и командиром «Ахмата» Апти Алаудиновым.

По мнению Гольмана, подобные фотографии некоторые люди намеренно используют для демонстрации мнимых связей и влияния. Он предупредил депутатов и публичных персон о необходимости тщательнее контролировать, с кем они соглашаются сниматься, особенно когда собеседник щеголяет столь статусными знаками отличия. «Не ходите фотографироваться с кем попало, тем более если там висят такие звёзды, как платиновая», — прямо заявил боец, добавив, что «ряженые» впоследствии эксплуатируют такие снимки в личных целях.

Резонанс от публикаций оказался значительным. Пользователи активно включились в обсуждение, выражая возмущение самим явлением незаслуженного ношения наград. Комментаторы указывали, что подобные персонажи нередко появляются в школах и детских учреждениях, рассказывая о несуществующих подвигах, а дети воспринимают их слова как правду. Звучали призывы законодательно закрепить ответственность за ношение незаслуженных наград и установить жёсткие санкции за подобные нарушения.

На момент публикации официальной реакции со стороны самого Михаила Негматова на выдвинутые обвинения не поступало.

Автор: Семен Подгорный

Фото: СКРИНШОТ HTTPS://T.ME/WRUSSS