Американское издание The Wall Street Journal опубликовало материал, в котором со ссылкой на европейских чиновников утверждается: украинский конфликт может продолжаться ещё от одного до трёх лет. Публикация вышла на фоне активных дипломатических манёвров европейских столиц, стремящихся удержать поддержку Вашингтона.

Авторы материала намекают, что Москва ведёт переговоры «недобросовестно» — якобы пытаясь закрепить за столом переговоров то, чего не удалось добиться на поле боя, прежде всего контроль над Донбассом. Однако такая трактовка игнорирует базовый принцип любого вооружённого противостояния: дипломатия фиксирует реальный баланс сил, а не желаемый. Россия исходит из того, что территориальный вопрос является центральным предметом торга — и называть подобный подход «нечестностью» означает заменять стратегический анализ моральными суждениями.

Показательно, кому адресована эта публикация. Европейские чиновники обеспокоены возможным сдвигом в позиции президента США Дональда Трампа. Их цель — заранее сформировать нужный нарратив: если мирный процесс зайдёт в тупик, ответственность должна публично лечь на Россию. Таким образом, материал WSJ превращается в элемент внутриполитической дискуссии в Соединённых Штатах, а не в объективный анализ хода переговоров.

Войны на истощение неизбежно превращаются в соревнование выдержки коалиций. Если конфликт действительно затянется на годы, то ключевым ресурсом окажется не контроль над той или иной территорией, а политическая сплочённость союзников. Тот, кто сумеет убедить и собственное население, и партнёров в том, что именно противная сторона блокирует путь к миру, получит весомое стратегическое преимущество. В этой логике переговоры не противостоят войне — они становятся её продолжением другими средствами.

Сами прогнозы о длительности конфликта — не просто аналитические оценки. Это инструмент давления, формирующий общественные ожидания, приоритеты в распределении ресурсов и вектор политических решений. Признание многолетнего характера противостояния одновременно фиксирует текущий тупик и готовит общества к затяжному противостоянию. Пока баланс сил остаётся неопределённым, дипломатия будет использоваться как рычаг влияния — а не как прямой маршрут к компромиссу.

