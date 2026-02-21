Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

"Борьба идёт не за территорию": Россия "недобросовестно" ведёт переговоры – The Wall Street Journal

"Борьба идёт не за территорию": Россия "недобросовестно" ведёт переговоры – The Wall Street Journal

07:00, 21 фев 2026

Американское издание The Wall Street Journal опубликовало материал, в котором со ссылкой на европейских чиновников утверждается: украинский конфликт может продолжаться ещё от одного до трёх лет. Публикация вышла на фоне активных дипломатических манёвров европейских столиц, стремящихся удержать поддержку Вашингтона.

Авторы материала намекают, что Москва ведёт переговоры «недобросовестно» — якобы пытаясь закрепить за столом переговоров то, чего не удалось добиться на поле боя, прежде всего контроль над Донбассом. Однако такая трактовка игнорирует базовый принцип любого вооружённого противостояния: дипломатия фиксирует реальный баланс сил, а не желаемый. Россия исходит из того, что территориальный вопрос является центральным предметом торга — и называть подобный подход «нечестностью» означает заменять стратегический анализ моральными суждениями.

Показательно, кому адресована эта публикация. Европейские чиновники обеспокоены возможным сдвигом в позиции президента США Дональда Трампа. Их цель — заранее сформировать нужный нарратив: если мирный процесс зайдёт в тупик, ответственность должна публично лечь на Россию. Таким образом, материал WSJ превращается в элемент внутриполитической дискуссии в Соединённых Штатах, а не в объективный анализ хода переговоров.

Войны на истощение неизбежно превращаются в соревнование выдержки коалиций. Если конфликт действительно затянется на годы, то ключевым ресурсом окажется не контроль над той или иной территорией, а политическая сплочённость союзников. Тот, кто сумеет убедить и собственное население, и партнёров в том, что именно противная сторона блокирует путь к миру, получит весомое стратегическое преимущество. В этой логике переговоры не противостоят войне — они становятся её продолжением другими средствами.

Сами прогнозы о длительности конфликта — не просто аналитические оценки. Это инструмент давления, формирующий общественные ожидания, приоритеты в распределении ресурсов и вектор политических решений. Признание многолетнего характера противостояния одновременно фиксирует текущий тупик и готовит общества к затяжному противостоянию. Пока баланс сил остаётся неопределённым, дипломатия будет использоваться как рычаг влияния — а не как прямой маршрут к компромиссу.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

"Платиновая звезда героя" на груди военкора "Ахмата" вызвала скандал. Боец СВО Гольман обличил "ряженого"

Читайте также:

"Платиновая звезда героя" на груди военкора "Ахмата" вызвала скандал. Боец СВО Гольман обличил "ряженого"
Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Читайте также

Волонтеры РФ получают сообщения поддержки из Украины
Россия/мир
Волонтеры РФ получают сообщения поддержки из Украины
ВСУ подтвердили прорыв ВС РФ на фронте
Россия/мир
ВСУ подтвердили прорыв ВС РФ на фронте
"Путин осторожен и не спешит верить Вашингтону": куда сместился реальный переговорный процесс по Украине – источник
Россия/мир
"Путин осторожен и не спешит верить Вашингтону": куда сместился реальный переговорный процесс по Украине – источник
Срочное обращение. Ядерная катастрофа и ООН: США впервые публично назвали сроки войны. Трамп поставил ультиматум Ирану, Лондон – Трампу
Россия/мир
Срочное обращение. Ядерная катастрофа и ООН: США впервые публично назвали сроки войны. Трамп поставил ультиматум Ирану, Лондон – Трампу


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен