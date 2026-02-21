07:06, 21 фев 2026

Военные аналитики и инсайдеры зафиксировали признаки подготовки крупного комбинированного удара по военным объектам Украины. По данным издания aif.ru, опирающегося на открытые источники и комментарии военных экспертов, атака может состояться уже в ночь на 21 февраля. В центре внимания — так называемая «двойка»: связка ударных беспилотников «Герань» и оперативно-тактических ракет «Искандер».

Цели и состав ударной группировки

Аналитики Telegram-канала «Военная хроника» называют приоритетными мишенями объекты энергетической инфраструктуры и командные пункты управления войсками, прежде всего в Киеве и прилегающих районах. В числе конкретных объектов упоминаются пятая и шестая киевские ТЭЦ, Трипольская ТЭС, а также подстанция «Киевская» мощностью 750 кВ.

Помимо «двойки», к удару, по прогнозам, могут подключиться:

— корабли Черноморского флота с ракетами «Калибр» — носители МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» — стратегические бомбардировщики Ту-22М3 с ракетами Х-22 и Х-32 — фронтовая авиация с тяжёлыми фугасными авиабомбами с модулями планирования УМПК.

По расчётам экспертов, беспилотники «Герань» и БМ-35 будут действовать как инструмент подавления украинской системы противовоздушной обороны — перегрузят её, вынудят раскрыть позиции и израсходовать боеприпасы. После этого, согласно прогнозам аналитиков, в работу вступят ракетные комплексы.

Удар по энергетике

Эксперты полагают, что разрушение ключевых энергообъектов способно нанести критический ущерб не только жилому сектору, но и оборонным предприятиям Украины, а также логистическим узлам, через которые осуществляется снабжение армии. Военный эксперт Александр Ивановский в комментарии для aif.ru подчеркнул, что уничтожение военной энергетики, командных пунктов и оборонных заводов является, по его оценке, ключевым условием для остановки военно-промышленного производства противника.

Прецедент: завод в Лозовой

Показательным примером эффективности подобных атак аналитики называют удар по Лозовскому кузнечно-механическому заводу в Харьковской области. Первоначально объект был идентифицирован как котельная на территории военного предприятия. Впоследствии координатор николаевского подполья Сергей Лебедев уточнил, что речь идёт о единственном до 2018 года производителе бронекорпусов для боевых машин БТР-3 и БТР-4 из специализированной стали. По имеющимся данным, на момент удара на территории завода также велись ремонтные работы и располагалась точка накопления тяжёлой техники.

Оценка ситуации

Публикация aif.ru основана на анализе открытых источников и высказываниях военных экспертов. Официального подтверждения информации о подготовке удара от российского военного ведомства не поступало. Тем не менее тема получила широкое распространение в военно-аналитическом сообществе и продолжает вызывать активное обсуждение.

