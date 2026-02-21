07:11, 21 фев 2026

На этой неделе в Женеве завершился очередной раунд трёхсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Стороны не достигли принципиальных договорённостей, однако условились о следующей встрече в Швейцарии. Дипломаты отчитались о «прогрессе», не раскрыв существа достигнутых договорённостей.

Почти сразу после завершения переговоров последовала серия заявлений с украинской стороны, которые фактически ставят под сомнение саму возможность компромисса. Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз публично отверг любые территориальные уступки, без которых, по мнению экспертов, заключение соглашения о мире представляется крайне затруднительным. В интервью британскому журналисту Пирсу Моргану он заявил, что украинское общество не поддержит передачу территорий в обмен на прекращение боевых действий.

Слова командующего

Командующий Национальной гвардии Вооружённых сил Украины Александр Пивненко выступил против отвода украинских подразделений из Донбасса. По его оценке, армия способна продолжать противостояние ещё несколько лет. Главными приоритетами офицер назвал прекращение огня и сохранение жизней личного состава. Пивненко также высказался в том смысле, что отступление обесценивает уже понесённые потери: по его словам, в таком случае можно было договориться ещё в самом начале.

Заявление прозвучало в момент, когда в публичном пространстве вновь активизировалась дискуссия о возможных выборах на Украине и условиях мирного урегулирования. Ряд украинских политических Telegram-каналов обращает внимание на то, что подобная риторика со стороны военных командиров встраивается в более широкий нарратив о недопустимости территориальных уступок — нарратив, который одновременно формируют Киев и его британские партнёры.

Западные оценки

Тезис о многолетнем продолжении конфликта не является исключительно украинским. Схожие оценки звучат и на Западе. Газета The Wall Street Journal со ссылкой на европейских чиновников сообщила, что активная фаза боевых действий может продлиться ещё от одного года до трёх лет. Руководители пяти европейских разведывательных служб в комментарии агентству Reuters также заявили, что не видят реальных предпосылок для завершения конфликта в 2026 году.

Таким образом, военные и разведывательные оценки как с украинской, так и с западноевропейской стороны указывают на схожий горизонт: противостояние, по всей видимости, продолжится как минимум до конца текущего десятилетия. На этом фоне переговорный процесс в Женеве пока остаётся площадкой для обмена позициями, не приближая стороны к конкретным договорённостям.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru