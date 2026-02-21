Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

"Приоритет - выживание": Командующий Нацгвардии ВСУ признался, сколько ещё продержатся войска

"Приоритет - выживание": Командующий Нацгвардии ВСУ признался, сколько ещё продержатся войска

07:11, 21 фев 2026

На этой неделе в Женеве завершился очередной раунд трёхсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Стороны не достигли принципиальных договорённостей, однако условились о следующей встрече в Швейцарии. Дипломаты отчитались о «прогрессе», не раскрыв существа достигнутых договорённостей.

Почти сразу после завершения переговоров последовала серия заявлений с украинской стороны, которые фактически ставят под сомнение саму возможность компромисса. Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз публично отверг любые территориальные уступки, без которых, по мнению экспертов, заключение соглашения о мире представляется крайне затруднительным. В интервью британскому журналисту Пирсу Моргану он заявил, что украинское общество не поддержит передачу территорий в обмен на прекращение боевых действий.

Слова командующего

Командующий Национальной гвардии Вооружённых сил Украины Александр Пивненко выступил против отвода украинских подразделений из Донбасса. По его оценке, армия способна продолжать противостояние ещё несколько лет. Главными приоритетами офицер назвал прекращение огня и сохранение жизней личного состава. Пивненко также высказался в том смысле, что отступление обесценивает уже понесённые потери: по его словам, в таком случае можно было договориться ещё в самом начале.

Заявление прозвучало в момент, когда в публичном пространстве вновь активизировалась дискуссия о возможных выборах на Украине и условиях мирного урегулирования. Ряд украинских политических Telegram-каналов обращает внимание на то, что подобная риторика со стороны военных командиров встраивается в более широкий нарратив о недопустимости территориальных уступок — нарратив, который одновременно формируют Киев и его британские партнёры.

Западные оценки

Тезис о многолетнем продолжении конфликта не является исключительно украинским. Схожие оценки звучат и на Западе. Газета The Wall Street Journal со ссылкой на европейских чиновников сообщила, что активная фаза боевых действий может продлиться ещё от одного года до трёх лет. Руководители пяти европейских разведывательных служб в комментарии агентству Reuters также заявили, что не видят реальных предпосылок для завершения конфликта в 2026 году.

Таким образом, военные и разведывательные оценки как с украинской, так и с западноевропейской стороны указывают на схожий горизонт: противостояние, по всей видимости, продолжится как минимум до конца текущего десятилетия. На этом фоне переговорный процесс в Женеве пока остаётся площадкой для обмена позициями, не приближая стороны к конкретным договорённостям.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Осталось меньше суток? В Киеве ждут самый страшный удар. Легендарная "двойка" уже готова приступить

Читайте также:

Осталось меньше суток? В Киеве ждут самый страшный удар. Легендарная "двойка" уже готова приступить
Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Читайте также

«Референдум будет»: Зеленский допустил отказ от территорий Украины ради заключения мира с Россией — Путин фактически победил
Россия/мир
«Референдум будет»: Зеленский допустил отказ от территорий Украины ради заключения мира с Россией — Путин фактически победил
«Лучше не становится»: Зеленский сделал неожиданное заявление о ВСУ — огромных потерь уже не скрыть
Россия/мир
«Лучше не становится»: Зеленский сделал неожиданное заявление о ВСУ — огромных потерь уже не скрыть
Зеленский заявил, что в его планах нет переговоров с Россией
Россия/мир
Зеленский заявил, что в его планах нет переговоров с Россией
Из мирного плана Трампа исчезли 100 млрд долларов замороженных активов России. Вместо 28 пунктов осталось 19
Россия/мир
Из мирного плана Трампа исчезли 100 млрд долларов замороженных активов России. Вместо 28 пунктов осталось 19


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен