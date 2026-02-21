Все новости Уфы и Башкортостана
"Били просто потому, что так хотелось": Легендарный лётчик рассказал о пребывании в украинском плену

07:17, 21 фев 2026

Подполковник Максим Криштоп — один из немногих российских лётчиков, кому удалось вернуться из украинского плена живым. Захваченный противником после катапультирования над Харьковской областью, осуждённый украинским судом на 12 лет и обменянный в мае 2023 года, он впервые подробно рассказал о том, через что ему пришлось пройти. Интервью вышло в программе «Диванный штаб».

Роковой вылет

Тот вылет был для Криштопа шестым боевым. Он возглавлял группу из десяти самолётов, которые работали ночью на безопасных интервалах. Задача — поразить телевышку к северу от Харькова. Цель была успешно поражена, однако на обратном пути самолёт атаковали вражеские ракеты. В кабине вспыхнул пожар, и штурман активировал катапультирование. Напарнику Криштопа выжить не удалось — его тело обнаружили лишь спустя месяц в лесу.

Сам лётчик приземлился на грунтовую дорогу на окраине леса. По раскрывшемуся парашюту с земли открыли огонь — несколько пуль прошили купол, но пилота не задели. После приземления он сбросил подвесную систему и бросился в лес. Однако из-за спешки при катапультировании Криштоп не успел взять с собой ни автомат, ни другое снаряжение из аварийного запаса. С обожжённой ногой, под прицельным огнём противника он скрывался в лесу девять часов — в мороз, по колено в снегу. Утром его всё же поймали.

Год в застенках

За год в плену Криштоп сменил несколько мест содержания — изоляторы и колонии по всей Украине, в том числе учреждения Службы безопасности Украины и Главного управления разведки. По его словам, в этих структурах одновременно удерживается немало пленных: офицеры, контрактники, добровольцы, мобилизованные. Среди заключённых были и граждане Украины, и женщины — отношение ко всем было одинаковым.

Условия содержания в СБУ лётчик описывает как крайне тяжёлые. Заключённым выдавали гимнастические коврики и одно одеяло на двоих. Кормили дважды в день — две ложки риса или гречки и маленький кусок хлеба. Полноценную еду и нормальную подушку Криштоп впервые получил лишь через полтора месяца, оказавшись в СИЗО.

Вербовка и пытки

Поначалу противник пытался склонить подполковника к сотрудничеству: предлагали жильё, деньги, помощь с переездом семьи на Украину в обмен на обучение сотрудников СБУ. Когда стало ясно, что лётчик не согласится, попытки вербовки прекратились — и начались систематические избиения.

По словам Криштопа, насилие носило осознанный и целенаправленный характер. Его душили пакетом, приставляли нож к горлу, ночью будили ударами пистолета по голове и лицу с требованием застрелиться из того же оружия. Особой жестокости подвергались лётчики и артиллеристы — к другим категориям военнопленных, по его наблюдениям, относились несколько мягче.

— Избиения происходили просто потому, что им этого хотелось. Половина моего туловища была сине-чёрно-фиолетового цвета. Обожжённую ногу я прятал — боль от ожога была невыносимой. А ту часть тела, которую выставлял напоказ, нещадно били. Перед пресс-мероприятиями делали это особенно жестоко, угрожая, что будет ещё хуже, если не выучишь ответы на нужные вопросы, — рассказал лётчик.

Неопределённость как главное испытание

Помимо физических мучений, Криштоп называет психологическую неопределённость едва ли не самым разрушительным фактором плена. Обычный заключённый знает срок своего освобождения. Военнопленный — нет: он может выйти через месяц, а может провести в заточении десять лет.

В киевском СИЗО Криштоп познакомился с двадцатипятилетним Вадимом Шишимариным, который находился там с февраля 2022 года и на момент интервью всё ещё оставался в плену.

Справляться с давлением ему помогали книги, которые разрешали читать в СИЗО и колониях, и возможность поддерживать других заключённых. Даже находясь в одиночной камере, лётчик, по его словам, старался упорядочить мысли и сохранять веру в благополучный исход.

В мае 2023 года Максим Криштоп был обменян и вернулся на родину.

