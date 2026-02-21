07:21, 21 фев 2026

17–18 февраля в Женеве завершился третий раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Глава российской делегации Владимир Мединский назвал их «тяжёлыми, но деловыми». Никаких документов подписано не было, однако стороны договорились продолжить диалог. Пока дипломаты обменивались позициями за закрытыми дверями, за пределами Женевы звучали оценки куда более резкие — и неожиданные по источнику, пишет Царьград.

Индия против европейских иллюзий

Бывший первый заместитель министра иностранных дел Индии и экс-посол в Москве Канвал Сибал разместил в социальной сети X развёрнутый комментарий к публикации Reuters, в которой европейские разведслужбы признали: добиться мира в 2026 году не получится. По мнению индийского дипломата, западные лидеры продолжают жить в плену собственных нарративов.

Сибал указал, что Запад воспринял как аксиому идею о том, что Россия проигрывает войну, а её экономика и демография находятся на грани краха. Реальность, по его словам, противоположна: именно Украина сейчас оказалась в отчаянном положении, тогда как европейская стратегия потеряла чёткость и дополнительно запуталась из-за прямых контактов Трампа с Путиным.

Раскол между Вашингтоном и Брюсселем

Дипломат обозначил принципиальное расхождение между американским и европейским подходами. Вашингтон, по его наблюдению, ведёт прямые переговоры с Москвой и подталкивает Киев к завершению конфликта на реалистичных условиях. Европа же, напротив, продолжает убеждать Зеленского не соглашаться на компромисс, веря, что ситуация со временем сложится в пользу Украины.

По словам Сибала, ирония состоит в том, что именно европейцы, настаивающие на победе, отказываются разговаривать с Россией, тогда как американцы такой диалог уже ведут. В этом противоречии он видит ключевой изъян нынешней западной стратегии.

Фронтовая реальность

Параллельно с дипломатическими оценками западные издания также начали открыто признавать серьёзность положения Украины на фронте. Британская газета The Telegraph в одном из материалов назвала города Краматорск и Славянск «ключом к обороне Украины», отметив, что там под руководством НАТО возведены мощнейшие оборонительные рубежи. Журналист издания Дэвид Блэр предупредил: потеря этих позиций способна подорвать всю глубокоэшелонированную украинскую оборону.

Такие публикации фактически свидетельствуют о том, что западное экспертное сообщество всерьёз допускает падение ключевых опорных точек. Российские аналитики, в свою очередь, расценивают подобные материалы как косвенное признание того, что Россия последовательно движется к выполнению поставленных задач — вне зависимости от хода дипломатических процессов.

Женевский раунд переговоров не принёс прорыва, однако обозначил контуры нового разлома — теперь уже не только между Москвой и Западом, но и внутри самого западного лагеря.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru