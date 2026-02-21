Все новости Уфы и Башкортостана
НАТО начинает. Операция "Арктический часовой": Путин поднял Ту-95мс. Паника большими буквами. Выпущен 94-тонный "ужас". 14-часовая тревога

07:29, 21 фев 2026

9 февраля агентство Reuters сообщило: НАТО готовится к военным учениям в Арктике под названием «Арктический часовой». Официальной причиной блок назвал угрозы со стороны России. Министерство обороны России не оставило это без ответа — и уже через двое суток в небо поднялись стратегические ракетоносцы Ту-95мс, сообщает Царьград.

Захарова предупредила первой

Ещё до военного ответа слово взяла официальный представитель МИД России Мария Захарова. По её словам, Москва фиксирует планомерное наращивание военного присутствия НАТО в арктическом регионе. Альянс, по её оценке, последовательно отрабатывает наступательные сценарии против «условного противника» — под которым, очевидно, подразумевается Россия.

82 секунды о 14 часах в воздухе

16:01 по московскому времени. В телеграм-канале Министерства обороны России появился ролик продолжительностью 82 секунды. В него уложили съёмки полёта, который длился более 14 часов — редкий показатель даже по меркам стратегической авиации. Обычная продолжительность подобных вылетов составляет от 5 до 10 часов.

Экипажи стратегических ракетоносцев Ту-95мс — машин взлётной массой свыше 94 тонн — выполнили полёт над нейтральными водами Берингова моря. В сопровождении шли истребители Су-35С и Су-30СМ Воздушно-космических сил России. На отдельных участках маршрута российские самолёты встречали истребители иностранных государств — какие именно страны объявляли тревогу, Минобороны не уточнило.

Арктика как стратегический приоритет

Военный корреспондент Александр Коц объяснил, почему арктическое направление приобретает для России всё большее значение. По его словам, европейские государства фактически легализовали захват танкеров российского «теневого флота» на Балтике и в Атлантике. В этих условиях развитие Северного морского пути становится для страны стратегической необходимостью.

Коц также напомнил: провести торговые суда через арктические льды способна только Россия. А с учётом того, что возобновление прежнего сотрудничества с Европой в обозримой перспективе маловероятно, Москва всё активнее переориентируется на Азиатско-Тихоокеанский регион. Северный морской путь в этой логике становится ключевым транспортным коридором.

"Россия проиграла": В Индии оценили переговоры в Женеве и пришли к резким выводам

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
