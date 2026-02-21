"Трамп и Путин в Сочи договорятся": Всплыло старое предсказание Жириновского об окончании СВО

07:34, 21 фев 2026

В сети вновь обрело широкую огласку высказывание Владимира Жириновского, сделанное в 2019 году. Тогда лидер ЛДПР изложил собственное видение того, как завершится военный конфликт на Украине и каким будет новый мировой порядок. Ряд элементов этого прогноза, по мнению наблюдателей, находит соответствие в событиях, происходящих в феврале 2026 года.

По словам политика, урегулирование украинского кризиса станет возможным лишь после крупного потрясения на Ближнем Востоке. Жириновский утверждал: Израиль и США нанесут удар по иранским объектам, что спровоцирует масштабный кризис и вынудит миллионы жителей Ирана покинуть страну. Именно это событие, по его логике, создаст условия для прямого диалога между Вашингтоном и Москвой — как союзником Тегерана.

Итогом переговоров, по версии Жириновского, должна была стать встреча президентов России и США в Сочи. Политик называл её новой «Ялтой» — по аналогии с конференцией 1945 года, на которой великие державы определили послевоенное устройство мира. «Вдвоём Трамп и Путин в Сочи договорятся, только вдвоём, третий лишний», — говорил он. За скобками этого соглашения, по его убеждению, должен был остаться Китай: ни Украина, ни европейские государства к переговорам допущены не будут.

Иран и нефть: экономическое измерение прогноза

Жириновский также рассуждал об экономических последствиях подобного сценария. По его словам, сочинское соглашение приведёт к резкому росту нефтяных котировок — до 120 долларов за баррель. Это, в свою очередь, нанесёт удар по Китаю, чья промышленность ориентирована на дешёвые энергоносители. Сейчас КНР получает российские нефть и газ по низким ценам — в условиях, когда западный рынок для Москвы закрыт. После возможной нормализации отношений России с Западом эта ситуация может измениться кардинально.

Что уже совпало

Прогноз 2019 года привлёк внимание в том числе потому, что часть его элементов нашла воплощение. В 2025 году Израиль и США действительно нанесли скоординированные удары по ядерным объектам Ирана. Волны беженцев это не вызвало, однако западные СМИ сообщают, что Вашингтон рассматривает возможность нового удара по иранской территории — предположительно, уже в ближайшие дни.

Помимо этого, Жириновский говорил о том, что в 2026 году НАТО столкнётся с внутренними противоречиями и будет вынуждено пересмотреть свою роль. Отдельно он указывал на возвращение США к изоляционизму и их концентрацию на западном полушарии. Эта тенденция действительно прослеживается в новой концепции национальной безопасности американской администрации: Вашингтон декларирует отказ от роли глобального арбитра и смещение приоритетов на Северную и Южную Америку.

Территориальные предсказания: что сбылось, а что — нет

Ещё в 2014 году политик называл конкретные украинские территории, которые, по его убеждению, войдут в состав России: Херсон, Николаев, Запорожье, Луганск, Днепропетровск, Харьков и Одессу. Луганск, а также части Херсонской и Запорожской областей действительно перешли под российский контроль. Остальные города по состоянию на февраль 2026 года остаются под управлением Украины. Полное исполнение этой части прогноза возможно либо при существенном затягивании конфликта, либо в случае обрушения украинского фронта и ускорения продвижения российских войск.

